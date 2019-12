Congreso de EU aprueba juicio político contra Donald Trump

Este es el resultado final con todos los cambios. 230 votos a favor y 197 en contra. Trump acusado formalmente de abuso de poder por la Cámara, confirma Nancy Pelosi pic.twitter.com/LbB0ncXips — Dori Toribio (@DoriToribio) December 19, 2019

HISTORIC: Donald Trump just won a popular vote for the first time pic.twitter.com/URs37tUQVk — The Daily Show (@TheDailyShow) December 19, 2019

#ULTIMAHORA Mayoría de Cámara de Representantes de EEUU aprueba juicio político contra @realDonaldTrump por el cargo de abuso de autoridad — AP Noticias (@AP_Noticias) December 19, 2019

Los demócratas aprueban el proceso de destitución de Trump, quien se convertirá en apenas el tercer presidente de Estados Unidos en enfrentar un juicio político en el Senado.

Una mancha indeleble, pero de consecuencias políticas inciertas para el propio Trump y los demócratas. — León Krauze (@LeonKrauze) December 19, 2019

Donald Trump se convirtió este miércoles en el tercer presidente en la historia de Estados Unidos en ser sometido a un juicio político., el cual se llevará a cabo en el Senado. Los demócratas votaron dos artículos de juicio político en contra del mandatario: uno por abuso de poder y otro por obstrucción al Congreso.votó a favor del juicio político por abuso de poder.al presionar a Ucrania para que investigara al exvicepresidente y precandidato demócrata a la presidencia Joe Biden. En cuanto a la obstrucción, acusan al jefe de Estado por haber rechazado que al menos cuatro testigos de la Casa Blanca comparecieran en las audiencias previas realizadas en la Cámara Baja en las que se investigó que Trump había incurrido o no en algún delito que mereciera el impeachment.En el Senado, que probablemente abrirá el juicio político en enero tras el receso por Navidad, se espera que Trump sea absuelto, pues se necesitan al menos 67 votos para destituirlo y los republicanos tienen 53 de los 100 escaños.El magnate republicano está acusado de intentar presionar a Ucrania para que investigara a uno de sus principales rivales de cara a las presidenciales de 2020, el exvicepresidente Joe Biden.. Durante las más de seis horas de debate, todos cerraron filas en torno al mandatario, rechazando que hubiera incurrido en ilegalidad alguna.Los demócratas, por su parte, aseguraron que no fueron ellos quienes decidieron el juicio, sino Trump con sus acciones, y que no les dejó más opción que las de proceder con las pesquisas., al día siguiente de dirigirle una amarga carta a la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, diciéndole que "la historia la juzgará duramente" por el proceso.Más tarde, siguió con otra tanda de tuits, afirmando -todo en mayúsculas- que este es "un ataque contra Estados Unidos y contra el Partido Republicano".para un mitin con sus simpatizantes sin hablar con la prensa. Los seguidores del mandatario hicieron fila horas antes del inicio del acto, soportando temperaturas polares, pertrechados con frazadas mientras escuchaban rock., decenas de personas, según constató una periodista de la AFP, se congregaron para pedir la salida del presidente: "Trump tiene que irse".fueron sometidos a juicios políticos, y exonerados en la Cámara Alta. El republicano Richard Nixon, involucrado en el escándalo Watergate, prefirió renunciar en 1974 antes de sufrir este escarnio.