Congreso de la Unión pide aplicar convención de Viena en caso Bolivia

Ciudad de México.- Los presidentes de las Comisiones de Relaciones Exteriores en el Congreso de la Unión se posicionaron porque las relaciones diplomáticas entre México y Bolivia se apeguen a la Convención de Viena, luego de la escalada que tuvo el conflicto por la expulsión de la embajadora mexicana en aquel país, María Teresa Mercado.



El presidente de la comisión en el Senado de la República, Héctor Vasconcelos (Morena), indicó que México respetó lo dictado por la convención en materia de asilo, cuando accedió a trasladar a territorio nacional al expresidente de Bolivia, Evo Morales, y “en represalia, hemos sufrido una serie de actos agresivos por parte del actual gobierno de facto de Bolivia”.



“Todo esto se originó a raíz de la interrupción del orden constitucional en Bolivia, con algo que de facto fue un golpe de Estado, un golpe de Estado atípico, en el sentido de que las autoridades militares no tomaron el poder.



“Ojalá que pronto se reconstituya la vida institucional de Bolivia y que podamos reanudar relaciones amistosas y mutuamente productivas entre los dos países”, dijo.



Por su parte, el diputado Alfredo Femat (PT), presidente de la comisión en la Cámara de Diputados, hizo un llamado al gobierno interino de Bolivia para que respete los acuerdos internacionales, en particular la Convención de Viena.



“Como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, lamento y condeno la expulsión de la Embajada de México en Bolivia. Hago un llamado al respeto al Derecho Internacional y, en particular, a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas”, expresó.



¿Qué es la Convención de Viena?



Un tratado internacional en el cual firman 190 estados que pertenecen a la convención, creado con el objetivo de regular las relaciones diplomáticas entre los países y la inmunidad del personal diplomático. Fue adoptada el 18 de abril de 1961 en Viena (Austria) y entró en vigor el 24 de abril de 1964. Fue complementada en 1963 por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.





Con información de El Universal