Congreso de Oaxaca declara persona non grata al excanciller Jorge Castañeda

Escuchar Nota

"Mi hija Javiera, cuando terminó la Facultad de Medicina aquí en la UNAM, fue a un pueblo horroroso en Oaxaca, Putla si no me equivoco", afirmó el ex canciller durante el programa.

#Oaxaca | @JorgeGCastaneda hace despectivos comentarios sobre Putla, comunidad oaxaqueña en La Mixteca. Video: Internet pic.twitter.com/zJVBwrMTtI — El Imparcial de Oaxaca (@ImparcialOaxaca) June 26, 2020

"La CNDH considera que los comentarios externados por el Dr. Jorge Castañeda Gutman, agreden la dignidad e integridad del pueblo Mixteco-Triqui de Oaxaca, que a lo largo de su historia ha trabajado y luchado con ejemplar perseverancia, para erigir y engrandecer su gran cultura frente a las adversidades de su entorno, pero,sobre todo, ante la exclusión y ausencia de apoyo del Estado mexicano", señaló en un comunicado.

Lamentamos las expresiones discriminatorias del ex canciller @JorgeGCastaneda en contra del municipio de Putla Villa de Guerrero, asiento de la cultura indígena mixteco-triqui de #Oaxacahttps://t.co/j3zGrtsxZU pic.twitter.com/jSgGMnNRWk — CNDH en México (@CNDH) June 29, 2020

Entre gritos de "¡Fuera",, secretario de Relaciones Exteriores durante la gestión presidencial de Vicente Fox,Los legisladores locales fueron convocados a una sesión extraordinaria, y con los votos de 28 diputados de Morena, acordaron la sanción contra el ex diplomático.De acuerdo con un comunicado emitido por la LXIV Legislatura del Congreso de Oaxaca, a Castañeda le fue hecho saber que ya no es bienvenido en la entidad yEl pasado 25 de junio, el ex canciller participó en ely transmitido por Foro Tv, en el queDurante su intervención,, lo que fue criticado en redes sociales.Tras las declaraciones del ex canciller, laEn términos internacionales, el artículo 9 de laestablece que una nación puede declarar non grato a alguien, lo que implica queSin embargo,a alguien no tiene ninguna consecuencia jurídica y