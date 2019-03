Congreso de Veracruz niega acceso a reportera que iba con su hija

Pedí sentarme para presenciar la entrega de la Medalla del #DíaInternacionalDeLaMujer en @LegisVer y me negaron el acceso los de Seguridad. En el Congreso de Veracruz hay mujeres de primera y Segunda. pic.twitter.com/tLGZzFfpI7 — Valeria Marcial S. (@ValeriaMarcial) 8 de marzo de 2019

Niegan acceso al pleno del Congreso de Veracruz a la reportera Valeria Marcial y a su hija, coincidente con la entrega de la Medalla que otorgan diputados locales, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer... Indignante! pic.twitter.com/ER9O9hqxR9 — Claudia Guerrero Martínez ® (@cguerreromtz) 8 de marzo de 2019

La periodista Valeria Marcial denunció a través de redes sociales que personal del Congreso del estado de Veracruz, le negó la entrada al recinto donde se celebraba el evento donde se entregó el Premio Estatal a la Mujer Veracruzana 2019 realizado en el marco del Día Internacional de la Mujer.A través de su cuenta de Twitter, la comunicadora que acudió a la sede legislativa acompañada de su hija, acusó que cuando pidió sentarse en uno de los asientos para presenciar el acto, los empleados de seguridad del congreso le negaron la entrada.Por medio de un video captado por ella misma, se muestra al director de Comunicación Social del Congreso local, Aldo Valerio Zamudio, quien se aparta del sitio ante los cuestionamientos de la reportera.“¿Por qué una mujer no puede ingresar al Recinto? Esa es la actitud del Coordinador de Prensa en el Congreso del Estado quien no tuvo un argumento sólido para decirme por qué la prensa no puede ingresar al Recinto y por qué no me da un argumento sólido si hay mujeres de primera y mujeres de segunda”.Ante la negativa, la comunicadora con voz entrecortada señaló que nunca antes en su vida, se “había sentido tan discriminada por” su profesión; incluso en un momento del clip se aprecia la voz de su hija intentando consolarla.