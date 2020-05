Congreso del Estado pide no minimizar la violencia contra las mujeres

Escuchar Nota

“Esto como un acto grave de minimización del fenómeno, y la vez para evadir los deberes del Estado mexicano representado en su investidura, desviando de paso su incapacidad para hacer frente a esta realidad, como a otras que están devastando a la sociedad mexicana”, destaca el documento.



“El Presidente, para tristeza de todas y todos los mexicanos, nunca, jamás, ni una sola vez, ha podido demostrar sus otros datos, aquellos que esgrime cuando en forma desesperada trata de ocultar y negar las verdades que lo rebasan y ponen en tela de juicio la capacidad de su gobierno”, detalla el documento aprobado por los legisladores y también respaldado por las Diputadas Blanca Eppen y Diana García, de la Comisión de Igualdad.



Else suma al llamado al presidente de México,, ay garantizar una vida libre de violencia, en el marco de las medidas de aislamiento social, asociadas a la emergencia sanitaria por coronavirus.Los integrantes del Congreso del Estado de Coahuila de forma unánime; así como la relacionadas con feminicidios, acoso y hostigamiento sexual, homicidios y demás formas de violencia hacia las mujeres, registradas durante la cuarentena que se vive en M México;, referente a la preocupación que existe por ely otras formas de violencia contra las mujeres, solicitando medidas de prevención para la violencia contra las mujeres durante la cuarentena y protocolos para facilitar el trabajo de las mujeres encargadas de atender farmacias, clínicas y hospitales.La diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares leyó el punto de acuerdo en que hizo referencia a la advertencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre el aumento de la violencia y al Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) que emitió un documento en el que hizo notar que muchas de l, y, en algunos casos, pueden exacerbar la violencia en su contra.Así como la cifras y a alerta dada a conocer por la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero sobre la violencia familiar el incremento de la violencia de familiar en todo el país a raíz del confinamiento.En el punto de acuerdo los legisladores refirieron que, no solo las de la secretaria Sánchez Cordero, sino también las que son proporcionadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las organizaciones civiles.Es lamentable que el propio presidente desestime los datos e información de instituciones públicas profesionales que trabajan y otorgan información determinante como el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)., ante la falta de planes, programas y acciones para prevenir, contener y combatir la violencia intrafamiliar y las demás formas de violencia que las afectan todos los días; el presidente genera un permanente y absoluto estado de indefensión para todas.