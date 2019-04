Congreso enviaría un exhorto a Aeroméxico

Para el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Marcelo Torres Cofiño, es “una lamentable decisión la que ha tomado Aeroméxico de dejar de operar durante dos meses”, por lo que dijo que “desde el Congreso haremos un exhorto a la aerolínea para que reconsidere su decisión.“Desde este momento les digo a las cámaras y organismos empresariales que estamos listos para trabajar en equipo y no solo para juntos hablar con los directivos de esta empresa, sino para ir a visitar a otras aerolíneas para que vengan a hacer un estudio de mercado, cuenten con eso”, agregó.Torres Cofiño dijo que decisiones como la de Aeroméxico, de suspender operaciones dos meses en Saltillo, “obedecen también a otro grave problema, y hay que decirlo tal como es y señalarlo: la cancelación del proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de México, que era fundamental para el desarrollo económico de todo el país.“Si hoy Aeroméxico no tiene manera de abrir nuevos vuelos sin desaparecer otros es porque no hay espacio en el actual Aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México, el cual está topado y saturado, ya no tiene la capacidad para dar un servicio eficiente y suficiente a las capitales de estados y principales ciudades del país”, aseguró.