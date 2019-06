Congresos violan la autonomía de universidades: Anuies

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) hará un llamado a los congresos de los estados a abstenerse de reformar las leyes orgánicas de los planteles autónomos.De acuerdo con información difundida por la Anuies y la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), el rector de esta última, Juan Eulogio Guerra Liera, explicó en asambleas de la asociación celebradas esta semana en Hidalgo que en su estado hay tres iniciativas ciudadanas de ley presentadas al margen de la comunidad universitaria "por individuos que no representan los intereses de la institución", y una de ellas ya va en la segunda lectura. Agregó que "esto es un atentado y una materialización y violación" de la autonomía universitaria."En varios congresos de los estados hay una figura que se llama iniciativa ciudadana, que no es más que cualquier individuo puede armar una propuesta y decir de qué manera quiere que cambien las universidades orgánicamente. Es muy respetable la opinión, coincidente o no, pero no cuando esto se hace sin tomar en cuenta primero a las instancias universitarias", aseveró el rector, de acuerdo con información de la UAS.Precisó que esta situación de intervención ya la vivieron las universidades autónomas del estado de México, la de Baja California Sur y la de Veracruz.En cuanto a las iniciativas para cambiar la ley orgánica de la UAS, expresó: "No quiero entrar en demeritar las propuestas que ellos hacen, sino en comentar lo esencial: quieren, por encima de la autonomía universitaria, que en el Congreso se declare una ley orgánica diferente. Nosotros tenemos claro, como en su momento dimos apoyo a otras instituciones, que hay dos caminos (para defender la autonomía universitaria): uno de ellos es el camino político, y estamos listos para dar respuesta a ello, y el otro es el legal. Vamos a trabajar en las dos condiciones y que nos permita esto primero protestar ante la violación de la autonomía".Agregó que como resultado de un foro celebrado en las cuatro unidades académicas de la UAS se resolvió que la comunidad universitaria considera que la ley orgánica actual ha sido un sustento para mantener la estabilidad y la gobernabilidad en la institución.Por otra parte, de acuerdo con la Anuies, en las reuniones celebradas en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo se trataron temas como la educación de calidad, atención a la demanda de ingreso, la obligatoriedad y la gratuidad.El subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Bórquez, se pronunció en la reunión por la defensa de la autonomía de las universidades. Además, se refirió al fondo especial que el gobierno federal creará para que la gratuidad de la educación en el país sea una realidad en 2024. Aseguró que se trabaja en la modificación de los convenios que permitan a las universidades la movilización de partidas presupuestales.Explicó que las universidades y la Secretaría de Educación Pública trabajarán en conjunto la propuesta de iniciativa de la nueva Ley General de Educación Superior, así como la de ciencia y tecnología.Planteó que este mismo año estará lista la Ley de Educación Superior, junto con otras cuatro leyes en la materia.Sus temas fundamentales son: asignación de recursos presupuestales, fondo especial, universalización, desigualdad en término de la oferta educativa y excelencia de la matrícula.