Conmebol prohibirá besar el balón en Copa Libertadores

Ciudad de México.- En espera de que el futbol regrese a la actividad, la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol) anunció ajustes a los reglamentos de la Copa Libertadores y Sudamericana 2020 en función de la pandemia del Covid-19.



Tras una videollamada en la que se reunieron los miembros del Consejo de la Conmebol, se determinaron algunos cambios en los torneos, uno de ellos en la Libertadores, que se espera pueda reanudarse en septiembre y quizá terminar en 2021.



Se creará un registro médico de control de jugadores y oficiales, quienes tendrán que someterse a pruebas de coronavirus de acuerdo al protocolo médico del organismo en el momento que la Conmebol lo solicite, y quienes se nieguen no podrán participar.



Respecto a las disposiciones específicas para ambos torneos, los futbolistas y silbantes tendrán prohibido “escupir y sudar la nariz antes, durante y después del partido en el área de competición”, ya sea en la cancha o en el banquillo.



Tampoco podrán besar el balón antes, durante y después del partido; serán sometidos a controles de temperatura; usarán botellas individuales de agua; no podrán intercambiar o regalar camisetas con rivales, compañeros o cualquier persona.



El uso de mascarilla a los jugadores y oficiales que estén en el banco de suplentes es obligatorio; los capitanes no podrán intercambiar banderines; y si hay conferencia de prensa después del partido, deberán utilizar algún protector facial.