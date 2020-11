Conmemora Montserrat un año más de vida

Escuchar Nota

Acuña, Coah.- En compañía de amigos fue que Montserrat Carrillo Hernández dio la bienvenida a un nuevo año de vida, por lo que las felicitaciones y buenos deseos no pasaron por alto en un día tan importante como lo es el la celebración de su nacimiento.



Su madre Erika Hernández no pudo dejar pasar por alto un cumpleaños más para Montserrat, ya que fue ella quien se llenó de alegría al ver que su hija suma una vela más a su pastel de cumpleaños, además la compañía de su hermana Doriana no pudo faltar.



El apoyo incondicional de su novio Jesús Mario no pasó desapercibido en un día tan importante para Montserrat, quien se encontró de plácemes por sumar una vela más a su pastel de cumpleaños.