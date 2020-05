Conmoción en México tras el brutal feminicidio de la estudiante Diana Raygoza

Escuchar Nota

"No más feminicidios", dijo el gobernador en un video.



Condeno el asesinato de Diana Carolina, universitaria que se preparaba para una vida mejor. Hoy tendría que tomar sus clases, hoy no está con nosotros. Exhorto a las autoridades, a la fiscalía, el esclarecimiento de estos hechos y el castigo a quien haya cometido este crimen pic.twitter.com/hJ4A9jfvTh — J. Ignacio Peña G. (@nachopego) May 25, 2020

Ya se nos acabaron las letras que expresen la rabia y el dolor que sentimos cada vez que otro nombre se suma a la lista de feminicidios en el país, pero lo que no se nos va a acabar es la sed de justicia y la exigencia de parar la violencia contra las mujeres.#JusticiaParaDiana pic.twitter.com/T6PYwpmHTU — Las brujas del mar (@brujasdelmar) May 25, 2020

"No estaba en la calle a altas horas de la noche, tampoco 'se lo buscó'. Diana era una mujer de Nayarit que cumplía con la cuarentena en casa y ahí fue asesinada", escribió en su cuenta de Twitter el colectivo feminista Mujeres de la Sal.



No estaba en la calle a altas horas de la noche, tampoco “se lo buscó”. Diana era una mujer de Nayarit que cumplía con la cuarentena en casa y ahí fue asesinada.#JusticiaParaDiana pic.twitter.com/BbPlJTteUz — Mujeres de la Sal (@mujeresdelasal) May 25, 2020

¡No nos van a callar!

Así luce la plaza principal de Tepic. #JusticiaParaDiana pic.twitter.com/3gXO2wNDeo — Julieta Mejía (@JulietaMejia) May 25, 2020

Toda una vida por delante y se la arrebataron...#JusticiaParaDiana pic.twitter.com/arZ7mYBvuH — Oliver Robles (@TheBoyOliver1) May 25, 2020

"Diana tenía 21 años. Se encontraba en aislamiento y fue asesinada en su domicilio. Aún así, insisten en negar la violencia contra las mujeres", tuiteó la senadora Xóchitl Gálvez, del Partido Acción Nacional (PAN).



El feminicidio deen el estado de Nayarit, ha conmocionado a México.El domingo en la tarde,, en una vivienda de la colonia Morelos de Tepic, capital del estado de Nayarit (oeste de México).Según las primeras investigaciones de la Fiscalía General de Nayarit, el agresor entró sin violencia al domicilio en donde se encontraba Diana Carolina.. La causa de la muerte fue un shock hipovolémico secundario —cuando se pierde suficiente sangre o líquidos que impiden que el corazón bombee sangre al organismo—, provocado por heridas en el tórax, abdomen, cuello y cráneo.En la pared de la habitación, se encontraron escritas con sangre las letras "SF", según informó el fiscal general de Nayarit, Petronilo Díaz, en conferencia de prensa.Más temprano, el gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García, se refirió al asesinato de Diana Raygoza como un "caso indignante". En su cuenta de Facebook, el mandatario estatal señaló que el crimen de la joven no quedaría impune.En agosto del año pasado, Diana Raygoza relató en sus redes sociales que había sufrido acoso sexual por parte de un desconocido al salir de la universidad. "No saben el asco y la incomodidad que sentí, se los juro. Sientes una impotencia enorme. ¿Y saben que es lo peor? Que había sinfín de gente ahí mismo que solo me miraba en lugar de decir algo", escribió.Sobre esta experiencia de acoso, el fiscal Díaz informó que la joven no formalizó una denuncia ante las autoridades. No obstante, el funcionario informó que se investigará "todo su entorno familiar y escolar".El rector de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), Ignacio Peña, condenó el feminicidio de una estudiante que se preparaba "para una vida mejor"."Hoy tendría que tomar sus clases, hoy no está con nosotros. Exhorto a las autoridades, a la fiscalía, el esclarecimiento de estos hechos y el castigo a quien haya cometido este crimen", tuiteó el rector.A Diana Carolina,El feminicidio de Diana Carolina provocó una ola de indignación en redes sociales. Bajo la etiqueta #JusticiaParaDiana, miles de mujeres exigieron el esclarecimiento del crimen.En el transcurso del día,Además, colocaron decenas de fotografías de la joven sobre el suelo de la plaza para formar la palabra "Diana".Entre enero y abril de 2020, el Gobierno federal reportó que se abrieron 308 carpetas de investigación por el delito de feminicidio a nivel nacional. No obstante, organizaciones y especialistas consideran que las Fiscalías de los estados podrían registrar menos homicidios por razones de género de los que realmente ocurren.Según una investigación del sitio Animal Político, solo uno de cada cinco asesinatos de mujeres ocurridos en los últimos años fueron clasificados como posibles feminicidios.