Conmoción por la muerte de la influencer Emily Mitchell, estaba embarazada

"Estamos seguros de que Em está ahora en perfecta comunión con Dios. La palabra de Dios nos da perfecta esperanza", aseguró en un mensaje la plataforma GoFundMe, que fue la encargada de anunciar su fallecimiento. Emily alcanzó a tener más de 128 mil seguidores en su cuenta de Instagram.



"Nuestros corazones están destrozados y muchos extrañarán mucho su presencia alegre. Em tuvo un gran impacto en la vida de muchas personas, y esta pérdida es incomprensible para cualquiera que la conociera. Nuestra amiga era una madre y esposa dedicada", asegura el triste mensaje de GoFundMe.



y es que uno de sus miembros más queridos y festejados murió; se trata de, bloguera que se hizo más que popular al compartir en The Hidden Way el día a día de su numerosa familia.y otro detalle que rompe el corazón es que estaba embarazada de cuatro meses de su quinto hijo. Todo sucedió el 22 de diciembre, aunque la noticia se ha revelado hasta ahora. Reportes dicen que comenzó a sentirse mal mientras desayunaba y pese a todos los intentos por reanimarla, murió, al lado de su bebé aún no nacido., pero la noticia ha conmocionado a sus familiares, amigos y miles de seguidores que tenía gracias a su Blog, que era de los más leídos en Estados Unidos y favorito también en otras partes del mundo, en el que se ha mostrado sorpresa por su repentina partida.El Internet, que le dio la fama y el amor de personas a las que nunca conoció, ahora se une para hacer una petición amorosa y necesaria: realizar donaciones para su esposo Joseph y sus cuatro hijos, que viven en Rhode Island. Hasta el momento se han logrado recaudar 150 mil dólares a la memoria de Mitchell.En sus últimas publicaciones,, a quien ya le habían escogido, al lado de su esposo un bonito nombre, que ahora usará en su morada eterna; además habían planeado que Joey naciera por cesárea.Amorosos con los animales, ya que tienen tres bellos gatitos,y amor ante esta más que difícil pérdida y agradecieron esas muestras. Finn, Isla, Eden y Luna son los cuatro hijos que le sobreviven a Emily, ahora bajo el cuidado de Joseph.