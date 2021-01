¡Conmovedor! Enfermero abrazó a paciente con Síndrome de Down para darle oxígeno

Escuchar Nota

Brasil.- Un joven enfermero logró quitarle el miedo a un paciente con Síndrome de Down con Covid-19 cuando tenía que usar la máscara de oxígeno, en redes circula la tierna imagen y ha causado respeto y admiración al trabajador del sector salud.



El acto ocurrió en un hospital de campaña de la ciudad de Caapiranga, en el interior de Amazonas, Brasil. El enfermero es Raimundo Nogueira Matos, de 38 años de edad.



Raimundo abrazó a su paciente Émerson Júnior, de 30 años de edad, cuando sentía miedo por el uso de máscara de oxígeno.



El momento fue captado y en ella se muestra como el enfermero se gana la confianza del paciente covid y logra hacer el procedimiento que mejoró su salud.



Como el paciente es especial, no comprende la importancia del tratamiento. En este caso, necesitábamos ofrecerleoxigenoteraia con la mascarilla, con ese reservorio; y estaba muy ansioso. Luego me abrazó y logre tranquilizarlo, explicó el enfermero.



El paciente ya había sido hospitalizado otras veces, pero nunca con algo grave. Lo acompaña al hospital su hermana, siempre lo lleva por una gripe o algo común, pero esta vez fue por covid.



Émerson, el paciente especial es muy cariñoso y muy frágil, necesita un trato diferente y siempre pide que le toquen la mano.