Conoce a Bella Poarch, la influencer que transformó TikTok con 10 segundos

I’m on famous birthdays pic.twitter.com/mWNPv9G6vs — Bella Poarch (@bellapoarch) September 11, 2020

Se llama, tiene 19 años de edad, y en poco menos de un mes ha revolucionado la red social, ¡sin hacer prácticamente nada!.A finales de junio, estacontaba con poco menos de un millón de seguidores en la plataforma, pero para el 31 de agosto,, experto en social media, hizo una serie de publicaciones en Twitter para explicar el extraño éxito de Poarch. Explica que para ganar popularidad, la joven usó en uno de sus videos la función deacompañada de la música creada por, unfamoso por hacer “mashups”. Los usuarios quienes buscaban el efecto se topaban con Bella por lo que rápidamente comenzaron a seguirla., pero el éxito no se hizo esperar y tan solo en un día, el 27 de agosto,en su cuenta dePor si esto fuera poco y para aprovechar esta bocanada de éxito, la influencer no dudó en compartir otro clip elaborado con la misma función de sincronización de labios, pero ahora usando una de las canciones más sonadas del año: Soph Aspin Send”, de Millie B. Hasta ahora el video ha sido reproducido más de 346 millones de veces, todo un récord para la plataforma.Desde entonces las cifras han ido en aumento y ahora,. En su cuenta de Instagram , en la que tiene apenas 93 publicaciones, ya cuenta con casi. En su canal de YouTube , en el que no tiene ningún video, ha logrado acumular más de 56 mil seguidores… ¡WTF!. En 2017o, así que se encuentra en constante tratamiento.La joven de, no se imagina su rutina sin cuatro componentes: los videojuegos, los abrazos, la medicación y el sueño. Además, el pasado 23 de agosto, a través de redes sociales se sinceró con sus seguidores y habló sobre su inestabilidad emocional.Hoy, se ha convertido en una influencer en, haciendo un mínimo esfuerzo.