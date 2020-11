Conoce a los favoritos de Zócalo; muestran más fortalezas

Escuchar Nota

CDMX-. Todo está listo para el inicio de la Fiesta Grande del balompié mexicano, el repechaje del pasado fin de semana dejó duelos interesantes, incluyendo la sorpresa de un Clásico Nacional para comenzar la Liguilla.



Zócalo Deportes te presenta quiénes son los favoritos de acuerdo a las estadísticas de FiveThirtyEight y las votaciones de aficionados de la Liga MX.







Puebla vs León



La Fiera acabó como el líder del Torneo Guard1anes 2020, por lo que no es sorpresa que las estadísticas le pongan como favorito para el duelo de ida por los Cuartos de Final.



El partido en el estadio Cuauhtémoc arroja un 47% de posibilidades para León sobre un 26% para Puebla, a pesar de que la Franja sorprendió eliminando a Rayados en el repechaje.





Chivas vs América



El Rebaño Sagrado tiene una ligera posibilidad ante América para el primer partido con un 39% de oportunidad sobre un 34% del conjunto de Coapa. También existe un 27% en los números para que el duelo termine en un empate.



La Chivas buscarán sorprender a Miguel Herrera para sacar ventaja en la ida.











Tigres vs Cruz Azul



El conjunto de la Máquina tiene un duelo difícil ante el equipo del “Tuca” Ferretti en su búsqueda por romper la sequía de campeonatos en el futbol



mexicano, ante un rival que no regala nada.



Cruz Azul solo tiene un 29% de posibilidades de ganar el partido de ida en la casa de los Tigres, mientras que los felinos tienen un porcentaje del 43% de sacar ventaja en los Cuartos de Final.







Pachuca vs Pumas



A pesar de que el conjunto universitario se ve como favorito para campeón en el torneo, las estadísticas indican que tendrá complicado el primer partido ante Pachuca en el estadio Hidalgo. Pumas tiene como visitante un 24% de oportunidades sobre 48% para Pachuca.