Conoce a los nominados y ganadores de los American Music Awards 2020

México.- La noche de este fin de semana se llevaron a cabo los American Music Awards, premios con los que se busca reconocer a los mejores artistas y álbumes del año.



Como en cada ceremonia de premiación no dejan de destacar las vestimentas de los famosos y sus acompañantes, así como de las interpretaciones que le dan un toque bohémico a la premiación y dan muestra del porqué merecen estar arriba del escenario en esta velada tan importante para la industria de la música.



Toma nota a continuación de los candidatos y ganadores de esta noche.



Artista del año



Justin Bieber

Post Malone

Roddy Ricch

Taylor Swift

The Weeknd





Nuevo artista del año

Lewis Capaldi

Doja Cat

DaBaby

Lil Baby

Roddy Ricch

Semental Megan Thee





Colaboración del año

Cardi B con Megan Thee Stallion - “WAP” (Ganadoras)

DaBaby con Roddy Ricch - “Rockstar”

Dan + Shay con Justin Bieber - “10,000 Hours”

Lady Gaga y Ariana Grande - “Rain On Me”

Megan Thee Stallion con Beyoncé - “Savage Remix”





Artista social favorito

BTS

Billie Eilish

EXO

Ariana Grande

NCT 127





Video de música favorito

Doja Cat - “Say so”

Future ft. Drake - “Life is good”

Lady Gaga y Ariana Grande - “Rain On Me”

Taylor Swift - “Cardigan”

The Weeknd “Blinding Lights”





Artista Masculino Favorito (pop-rock)

Justin Bieber

Post Malone

The Weeknd





Artista Favorita Favorito (pop-rock)

Dua Lipa

Lady Gaga

Taylor Swift





Dúo o Grupo Favorito (pop-rock)

BTS

Jonas Brothers

Maroon 5





Albúm Favorito (pop-rock)

Harry Styles - “Fine Line”

Taylor Swift - “folklore”

The Weeknd - “After Hours”





Canción Favorita (pop-rock)

“Someone You Loved” - Lewis Capaldi

“Don’t Start Now” - Dua Lipa (Ganadora)

“Circles” - Post Malone

“The Box” - Roddy Ricch

“Blinding Lights” - The Weeknd



Cantante favorito de country

Kane Brown

Luke Combs

Morgan Wallen



Cantante favorita de country

Gabby Barrett

Miranda Lambert

Maren Morris



Dúo o grupo favorito de country

Dan + Shay

Florida Georgia Line

Old Dominion



Álbum favorito de country

Luke Combs, “What You See Is What You Get”

Blake Shelton, “Fully Loaded: God’s Country”

Morgan Wallen, “If I Know Me”



Canción favorita de country

Dan + Shay con Justin Bieber, “10,000 Hours” (WINNER)

Maren Morris, “The Bones”

Blake Shelton (duet with Gwen Stefani), “Nobody But You”





Artista Masculino Favorito (rap/hip-hop)

DaBaby

Jugo WRLD

Roddy Ricch



Artista Favorita (rap/hip-hop)

Cardi B

Nicki Minaj

Semental Megan Thee



Álbum Favorita (rap/hip-hop)

Cardi B con Megan Thee Stallion “WAP”

DaBaby con Roddy Ricch “Rockstar”

Roddy Ricch “La caja”



Artista Masculino Favorito (soul/R&G)

Chris Brown

John Legend

El fin de semana



Artista Favorita (soul/R&G)

Jhene Aiko

Doja Cat (Ganadora)

Summer Walker



Álbum Favorito (soul/R&G)

Doja Cat, “Hot Pink”

Summer Walker, “Over It”

The Weeknd, “After Hours” (Ganador)



Canción Favorita (soul/R&G)

Chris Brown con Drake “No Guidance”

Summer Walker “Jugando juegos”

The Weeknd “Heartless” (Ganador)



Artista Masculino Favorito (Latino)

Bad Bunny

J Balvin

Ozuna



Artista Favorita (Latino)

Becky G (Ganadora)

Karol G

Rosalía



Álbum Favorito (Latino)

Anuel AA “Emmanuel”

Bad Bunny “Las que no iban a salir”

Bad Bunny “YHLQMDLG”



Canción Favorita (Latina)

Bad Bunny “Vete”

Black Eyed Peas XJ Balvin “RITMO (Bad Boys For Life)”

KAROL G y Nicki Minaj “Tusa”



Artista Favorito Rock alternativo)

Billie Eilish

Tame Impala

Veintiún pilotos



Artista Favorito (adulto contemporáneo)

Lewis Capaldi

Jonas Brothers

Maroon 5





Artista Favorito (inspiración contemporánea)

Lauren Daigle

KING & COUNTRY

Kanye West





Artista Favorito (música de baile electrónica)

Kygo

Lady Gaga

Marshmello





Banda Sonora Favorita

Birds of Prey: the album

Frozen 2

Trolls: world tour