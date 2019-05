Conoce a todos los nominados a los Premios MTV MIAW

MTV Latinoamérica finalmente reveló la lista de nominados de la premiación juvenil más importante de América Latina: los Premios MTV MIAW 2019. La súper estrella global de la música J Balvin lidera las nominaciones por tercer año consecutivo, quien es empatado por la súper estrella latina Bad Bunny y el fenómeno del trap Paulo Londra, cada uno con cinco nominaciones.Reik, Maluma, Ariana Grande, Rosalía, Sebastián Yatra y Mon Laferte siguen de cerca, al lograr cuatro nominaciones cada uno.Este año, las más grandes estrellas latinas del mundo digital y las redes sociales se enfrentarán para llevarse el premio más deseado del show “Icono MIAW”, ya que los nominados incluyen a dos ganadores previos La Divaza y Juanpa Zurita, junto con Calle y Poché, Pautips, Lizbeth Rodríguez, Lele Pons, Luisito Comunica, JD Pantoja y Kimberly Loaiza.Otros nominados a los Premios MTV MIAW incluyen al grupo sensación del K-Pop BTS, Kenia OS, Manuel Turizo, Ozuna, Karol G, Lali, Mario Ruiz, Mario Bautista, Tini y a la pareja gay más popular de la televisión mexicana, Aristemo.Los Premios MTV MIAW 2019 serán transmitidos en exclusiva por MTV Latinoamérica el domingo 23 de junio desde el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México.Los Premios MTV MIAW se consideran la celebración más grande de América Latina a lo más hot y compartido del año en cultura pop, mundo digital, música, TV y redes sociales.La votación para la 7ª edición anual de los Premios MTV MIAW está abierta en miaw.mtvla.com hasta el 21 de junio. La votación para todos los nominados también se podrá realizar a través de Twitter usando los hashtags de cada nominado.Calle y PochéPautipsLizbeth RodríguezLa DivazaLele PonsLuisito ComunicaJD PantojaKimberly LoaizaINSTAGRAMER NIVEL DIOS MÉXICO: Las celebs mexicanas más posteadoras en InstagramKenia OsManeMalcriado.XBerth OhKim ShantalGisselle KuriDanna PaolaMario BautistaLlaneLuisa Fernanda WReykonMafe MéndezKarol GJavi RamirezLaura TobonMario RuizPaulo LondraMaría BecerraCharlotte CaniggiaKevshoTiniAgustín CasanovaDukiLaliMarshmelloAriana GrandeShawn MendesJungKookBillie EilishBad BunnyJuanpa ZuritaJ BalvinDaniela LegardaGonzokAna VbonAndrea ZúñigaSupertruchaPedrito VMKilladamenteExponiendo InfielesEl Ayuwoki10 Year ChallengeViejo Lesbiano¿Me escuchan, me oyen, me sienten?ChimueloMilhouse ChallengeChi CheñolGalilea Montijo por su confusión sobre la película "Roma"Belinda es albureadaEl vestido de Angelique BoyerSergio Goyri contra Yalitza AparicioLa pelea entre Cardi B vs. Nicki MinajDhasia WezkaKenia OsAnittaAlex CasasKimberly LoaizaSebastián VillalobosSebastián YatraLa DivazaBTS ArmyArianatorsAristemo FansJuliantina FansSuper Junior ELFSelenatorsJean Carlo LeónAmara Que LindaAmi RodríguezXime PonchJoaquín Orellana SIvanna PérezKevleXJawy & TadeoJD Pantoja & SupertruchaMario Ruiz & Juanpa ZuritaAmi Rodríguez & Javi RamirezMau & RickyLuisito Comunica & Berth OhAlex Caniggia & FritangaOctavio de Kenia OsPuca de Juanpa ZuritaMailo de Dhasia WezkaPerros Hoffman de YosStopPiggy Smalls de Ariana GrandeMiss Asia de Lady GagaSebastián YatraManeDanny AlfaroDavid AllegreBrianda DeyanaraLuis Gerardo MéndezPaulo LondraManuel TurizoAristemoJuliantinaRio & Tokio - La Casa de PapelMarina & Nano - EliteBad BunnyRosalíaJ BalvinMalumaBecky GOzunaReikSebastián YatraCafé TacvbaJesse & JoyMon LaferteReikSofia ReyesXimena SariñanaJ BalvinKarol GMalumaManuel TurizoPiso 21Sebastián YatraDukiLaliLos Auténticos DecadentesNeo PisteaPaulo LondraTiniBabasonicos - La PreguntaJaviera Mena - EspejoJuanes - Pa DentroMon Laferte - El BesoRosalía - Pienso En Tu MiráXimena Sariñana - Si Tú Te VasAnuel AA, Karol G - SecretoBad Bunny feat. Drake - MIADaddy Yankee feat. Snow - Con CalmaMaluma - Mala MíaOzuna - Baila, Baila, BailaPaulo Londra - Adán y EvaPedro Capó y Farruko - Calma (Remix)Reik ft Maluma - Amigos con DerechosAriana Grande - thank u, nextBillie Eilish - bad guyCardi B, Bad Bunny y J Balvin - I Like ItHalsey - Without MeJonas Brothers - SuckerLady Gaga & Bradley Cooper - ShallowMarshmello ft Bastille - HappierSilk City & Dua Lipa ft Diplo, Mark Ronson - ElectricityEXPLOSIÓN K-POP: Los mayores exponentes del K-PopBlackpinkBTSEXOGOT7iKONRed VelvetSuper JuniorTwiceAnittaAnuel AACazzuLele PonsMario BautistaNatti NatashaPaloma MamiThalíaBad Bunny ft Drake - MIABecky G & Paulo Londra - Cuando Te BeséDJ Snake feat Selena Gomez, Cardi B, Ozuna - Taki TakiLos Auténticos Decadentes feat Mon Laferte - AmorMau & Ricky feat Manuel Turizo, Camilo - DesconocidosReik feat Wisin Y Yandel - DueleRosalía feat J Balvin, El Guincho - Con AlturaSofía Reyes feat Anitta, Rita Ora - RIPAlemánBándalos ChinosCa7rielEd MaverickElsa y ElmarGhetto KidsJuan IngaramoVice MentaWindyGirkAriGameplaysFernanflooEldedCoscuGame Of Thrones, temporada 8YouEliteHannaThe Handmaid's TaleAcapulco Shore, temporada 6ResistiréNailed it! MexicoA Ordenar con Marie KondoRuPaul's Drag Race, temporada 11BackdoorEscorpión DoradoQue ParióMario AguilarTe lo Resumo Así NomásEl Podcast de Alex FernándezMon LaferteYalitza AparicioAlexa MorenoRosalíaYosStopVico Volkóva