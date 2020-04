Conoce esta tierna historia de amor en tiempos de coronavirus

Escuchar Nota

Durante estos días de cuarentena parece prácticamente imposible que se establezcan relaciones amorosas nuevas; sin embargo, parece que el fotógrafoy su vecinaestán a punto de lograrlo y todo esto en Nueva York, la ciudad más afectada por el COVID-19 de Estados Unidos., quien un día subió a la azotea de su edificio en Brooklyn para tomar un poco de aire fresco, pero ya arriba, se puso a bailar.y le llamó la atención, así que miró todo el número y luego le hizo señas con las manos para captar su atención y al final ella le respondió con un saludo.Pero Cohen no dejaría las cosas en eso y con ayuda de un dron decidió enviarle su número de teléfono, para que así pudieran conocerse, aún en tiempos de distanciamiento social.En una entrevista que ambos dieron a la revista Time dijeron que tras enviarse varios mensajes decidieron pactar una cita con una comida especial, pero nuevamente esta fue algo poco convencional, ya que se realizó por medio de una videollamada.Jeremy Cohen dijo al citado medio que, mientras tanto ella solo dijo que la cita había estado bien.Pero la historia de esta pareja formada en tiempos del COVID-19 no terminó ahí, ya que luego de su cena virtual, decidieron dar un paso más y dieron un paseo juntos por Brooklyn.Pero como Cohen no quería romper las reglas del distanciamiento social, decidió meterse en una burbuja de plástico gigante, y con un ramo de flores en mano, se dirigió a la casa de Tori, quien al verlo llegar no pudo ocultar su sorpresa y contener su risa.Sin duda esta historia da un poco de aire fresco al estado de Nueva York, que se ha convertido en el mayor foco de infección de Estados Unidos, ya que cuenta con 66,000 personas infectadas de COVID-19 y ha registrado 1,218 muertes.Además parece que la curva de contagios seguirá aumentando, al menos eso es lo que mencionó el gobernador Andrew Cuomo el pasado 30 de marzo.