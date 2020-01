Conoce la historia de “Perdita”, la peor gatita del mundo que nadie quiere adoptar

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La adopción de mascotas puede llegar a significar una de las mejores decisiones de nuestra vida, pues llevar a un peludo a nuestra casa nos puede ayudar a encontrar la felicidad. O tal vez no.



Y es que en el estado de Carolina del Norte, Estados Unidos, están dando en adopción a “Perdita”, la peor gatita del mundo. Tanto es la fama que se ha hecho que no han tenido suerte para encontrarle hogar.



Los encargados del refugio aseguraron que la actitud de la felina no es la mejor, y están dispuestos a entregarla completamente gratis a quien se anime a adoptarla. En el lugar se ofrece una descripción detallada de la gatita para que los visitantes no se dejen llevar únicamente por su rostro angelical y conozcan su verdadera personalidad.



“A Perdita le gusta mirar fijamente en tu alma hasta que sientas que, posiblemente, nunca volverás a estar alegre”, se puede leer en su famosa descripción.



Las características de Perdita son las siguientes: le gusta acechar los rincones más oscuros, dar saltos de susto es su especialidad, le encanta ser la reina del hogar y engaña al personal del refugio fingiendo que está enferma.



A nuestra querida michi también le gusta la música, puesto que, siente fascinación por la canción 'Cat Scratch Fever’ de la película “Cementerio de Animales”.



Pero hay que tener cuidado, a Perdita no le gusta el color rosa, los gatitos, los perros, la Navidad, los abrazos, las películas de Disney y un grupo de country llamado Dixie Chicks.



Los empleados ya no pueden con ella y señalan que “Perdita está soltera y lista para ser socialmente torpe con un humano socialmente torpe que comprenda el concepto del espacio personal”.



A través de redes sociales han difundido la historia de la peculiar gatita, y los resultados son positivos. El refugio ha recibido más de mil dólares en donaciones y ya cuentan con 50 personas que están interesadas en la adopción de Perdita.



Sin embargo, la fama y el cariño en redes sociales, no ha logrado que la felina cambie su carácter, y muchos aseguran que se puso mucho peor.







