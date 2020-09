Conoce la lujosa colección de automóviles que alberga la cochera de Beyoncé y Jay-Z

Escuchar Nota

Los artistas estadunidenses han sabido administrar sus enormes ingresos, por lo que a lo largo de los añosLa cantante de “Halo” y el intérprete de “Empire State of Mind” son conocido por ser amantes de las cuatro ruedas, por lo que se les ha visto utilizar espectaculares y lujosos automóviles para asistir a eventos o, simplemente, para pasar un buen rato de conduciéndolos. Su enorme colección de vehículos ha sorprendido algunos, te compartimos algunos de los ejemplares más asombrosos que poseen actualmente.El más peculiar automóvil que tiene en su garaje Beyoncé y Jay-Z es el Maybach Exelero, es la única unidad que existe en el mundo, ya que se trata de un prototipo. El exclusivo vehículo cuenta con un extraordinario motor V12 biturbo de 700 CV y puede rodar de 0 a 100 km/h en solo 4.4 segundos. Su velocidad punta es de 351 km/h.El estilo y deportividad son elemento que no pueden faltar en la cochera de los cantantes estadunidenses. Eso se puede ver en otro de los ejemplares que conducen como el Bugatti Veyron Grand Sport, una variante con techo desmontable del superdeportivo francés capaz de “volar” hasta los 407 km/h debido a su motor de 16 cilindros en W de nada menos que 1.001 CV de potencia.Los vehículos clásicos también ocupan un lugar importante en el garaje de Beyoncé y Jay-Z. En los que destaca el Chevrolet Corvette de 1957, que fue exitoso en el mercado a finales de la década de los cincuenta en Estados Unidos.Continuando con los clásicos automóviles de la pareja, se encuentra el fabuloso Rolls-Royce Silver Cloud, el cual no pasa desapercibido. El sedán familiar de lujo, fabricado en Gran Bretaña a mediados de las décadas de los 50 y los 60, pesa más de dos toneladas y tiene un motor V6 de 6.2 litros con el que puede alcanzar hasta los 183 km/h.Los automóviles de los años 60 ocupan un lugar importante en la colección de Beyoncé y Jay-Z, ya que poseen un Alfa Romeo Spider de 1966. Su atractivo diseño se combina con un motor de cuatro cilindros que brinda 109 CV y que tiene una transmisión manual de cinco velocidades.Otros vehículos que complementan su amplia colección se encuentranInformación de Milenio