Conoce los estrenos de Netflix para abril

Netflix tiene grandes sorpresas para todos sus seguidores en el mes de abril, pues llegará gran variedad de contenido a la plataforma de streaming.La temporada 8 de "The Walking Dead" y la parte dos de "El Mundo Oculto de Sabrina" destacan en las series, mientras que en filmes estarán "Jack Reacher: sin regreso" y "El Diario de Bridget Jones", entre otras.Los estrenos se darán paulatinamente desde el 1 hasta el 30 de abril, a continuación compartimos los nuevos títulos de Netflix y la fecha a partir de la que estarán disponibles."Legión": 4 de abril"El mundo oculto de Sabrina": 5 de abril''Tijuana'': 5 de abril''El Imperio Romano: Calígula'', el emperador loco: 5 de abril''Black Summer'': 11 de abril''Special'': 12 de abril''The Walking Dead'' (temporada 8): 14 de abril''Bonding'': 24 de abril''The Protector'' (temporada 2): 26 de abril''Yankee'': 26 de abril''Blindspot'' (temporada 3): 26 de abril''Enemigo de todos'': 1 de abril''Snowden'': 1 de abril''Triple 9'': 1 de abril''Tienda de unicornios'': 5 de abril''La cita perfecta'': 12 de abril''El silencio'': 12 de abril''Jack Reacher, sin regreso'': 14 de abril''Life, vida inteligente'': 17 de abril''El diario de Bridget Jones'': 17 de abril''Someone great'': 19 de abril''Pedro el afortunado'': 19 de abril''I am Maris'': 1 de abril''Kevin Hart, irresponsible'': 2 de abril''Nuestro planeta'': 5 de abril''La hierba es más verde'': 20 de abril''Street food'': 26 de abril''Spirit, cabalgando libre'' (temporada 8): 5 de abril''Los cuentos de Nick'': 15 de abril''Supermonstruos, una amistad con mucha garra'': 16 de abril''Pinky Malinky'': 22 de abril''She-Ra y las princesas del poder'' (temporada 2): 26 de abril''Ultraman'': 1 de abril''La chica que saltaba a través del tiempo'': 1 de abril''Rilakkuma y Kaoru'': 19 de abril''Baki'': 30 de abril''Ingress, the animation'': 30 de abril