Conoce los estrenos de Netflix para enero

Hoy es un buen día para pensar en el próximo año. Esto es lo que puedes ver a partir del 1 de enero de 2020. pic.twitter.com/bcC7GaYpgM — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) December 27, 2019

dio a conocer los estrenos que estarán disponibles en su plataforma a partir del 1 de enero de 2020.El 1 de enero se lanza una nueva serie titulada "Mesías" sobre un misterioso y carismático líder religioso del Medio Oriente que es perseguido alrededor del mundo por la CIA. Este nuevo thriller es protagonizado por Michelle Monaghan, Mehdi Dehbi y John Ortiz.El 1 de enero se lanza una nueva serie titulada "Mesías" sobre un misterioso y carismático líder religioso del Medio Oriente que es perseguido alrededor del mundo por la CIA. Este nuevo thriller es protagonizado por Michelle Monaghan, Mehdi Dehbi y John Ortiz.Para enero 3 llega la tercera y última temporada de "Anne with an E", basada en la novela "Anne of Green Gables" de la escritora Lucy Maud Montgomery. La historia, estelarizada por Amybeth McNulty, se centra en una niña huérfana que es enviada por error a la casa de una pareja de hermanos que buscaban adoptar a un muchacho huérfano para que les ayudara con su granja."Drácula", una miniserie de tres capítulos basada en la novela de Bram Stoker, es otro de los nuevos materiales que presentará el gigante del setreaming. La coproducción con la BBC se estrena el 4 de enero y la protagoniza el actor danés Claes Bang.El 10 de enero contará con dos estrenos: "AJ and the Queen", serie encabezada por RuPaul sobre una estrella drag que forma un vínculo afectivo con un niño llamado AJ, y la segunda temporada de "Titans" de DC Comics acerca de un grupo de jóvenes héroes que unen fuerzas en su lucha contra el mal.El 17 de enero Netflix lanzará la segunda temporada de "Sex Education", con Asa Butterfield y Gillian Anderson, al igual que la sexta temporada de la comedia "Grace and Frankie", con las actuaciones de Jane Fonda y Lily Tomlin.Por último, la segunda parte de la sexta temporada de "BoJack Horseman" cerrará el mes de estrenos en la plataforma el 31 de enero. La comedia animada para adultos sigue las aventuras de un caballo antropomorfo al que da voz Will Arnett.