Conoce los síntomas, etapas y tratamiento para el Alzheimer

México.- La enfermedad del Alzheimer o también conocida como enfermedad multifactorial, es la forma más común de demencia que no sólo afecta psicológicamente al paciente sino también a la persona que lo cuida.



El especialista en psicogeriatría Agustín Torres, informó que el cuidador del paciente con Alzheimer debe estar capacitado, pues no es una tarea sencilla, de no ser así el cuidador puede presentar cuadros de estrés severos.



Las personas más propensas a padecer esta enfermedad son los adultos mayores de 60 años. Entre los factores de riesgo se encuentran la edad, la genética, enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo dos, hipertensión, tabaquismo, síndrome metabólico entre otros, de acuerdo con el médico Alejandro Montiel, internista con especialidad en geriatría.



De acuerdo con datos del Informe Mundial sobre el Alzheimer 2019, en 2015 había poco más de 800 mil personas con demencia en México, de las cuales en su mayoría son mujeres, con el 64 por ciento. Se estima que para el 2030, el número de personas con demencia aumente a poco más de 1.5 millones.



Las etapas de la enfermedad, de acuerdo con Torres, se dividen en tres: leve, moderada y grave o final.



En la primera, el paciente tiene fallas para orientarse, presenta dificultad para hacer actividades cotidianas, dificultad para aprender nueva información y pueden existir síntomas depresivos.



Cuando la enfermedad avanza a moderado, el paciente presenta fallas de memoria reciente, tienen dificultad en recordar los nombres de objetos, pueden aparecer alucinaciones y desconocen el mes, año y estación en la que se encuentran.



En la etapa grave o final, se hace presente una marcada alteración de memoria y en sus percepciones. La persona tiene comportamiento agitado, es completamente dependiente y tienen dificultad para hablar.



Por su parte, el médico internista Alejandro Montiel, comentó que además de utilizar memantina para el tratamiento de la enfermedad, también se utilizan medicamentos psiquiátricos como los neurolépticos, antidepresivos, entre otros.



La memantina bloquea los efectos de los niveles tóxicos patológicamente elevados de glutamato que pueden conducir a la neurodegeneración, sin embargo, preserva la activación fisiológica del receptor requerida para el aprendizaje y la memoria, explicó Montiel.



También comentó que el uso de éste medicamento debe ser administrado de acuerdo con las semanas en las que vaya progresando la enfermedad y nunca debe estar indicado para ingerirlo por las noches, además es importante que no se compre el medicamento que no sea de patente pues los efectos pueden ser distintos.



La Asociación de Alzheimer, ofrece apoyo virtual a los cuidadores, a través de grupos de apoyo, donde se tratan temas como aprender a decodificar mensajes de comportamiento, identificando desencadenantes comunes y aprenda estrategias para ayudar a manejar algunos de los desafíos conductuales más comunes de la enfermedad de Alzheimer.