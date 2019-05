Conoce más de los actores de Aladdín

Algo que sorprendió durante los primeros adelantos de Aladdín fue la caracterización de Will Smith como el genio de la lámpara y que la mayoría de los actores principales no eran tan conocidos como él.Debido a lo anterior, nosotros te diremos quiénes son los actores y algunos de sus trabajos para que los conozcas ya que seguro escucharás más de ellos tras su participación en el esperado filme.El actor de origen egipcio creció en Canadá, en donde estudió Teatro. Su primer acercamiento a los espectáculos fue al protagonizar la serie de televisión Open Heart, dando vida a Jared Makik.Entre sus trabajos más destacados se encuentran las participaciones en Combat Hospital, King, Masters in Crime, Ordinary Days y Saving Hope.La actriz nació en Londres, Inglaterra, tiene ascendencia Africana por parte de su mamá, quien es de Uganda. También es cantante y compositora.Participó en The 33, Terra Nova y en Power Rangers. Entre sus proyectos a futuro destaca el remake de Los Ángeles de Charly, en la que compartirá créditos con Kristen Stewart.Es un actor de origen iraní cuya pasión por la actuación lo llevó a Alemania, para perfeccionar sus técnicas y habilidades, posteriormente viajó a Estados Unidos.Ha participado en múltiples series y películas, pues cuenta con una larga trayectoria. Entre las más recientes destacan God Friended me, The Team, 12 Valientes, The Golden Foose y Larry David.