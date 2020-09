Conocen coahuilenses el calendario de arquería

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La Online Archery Cup of the Americas dio a conocer su calendario de competencias que inicia el próximo 14 de septiembre, y en donde los coahuilenses Dafne Quintero y Sebastián García buscarán colgarse medallas para México en esta nueva realidad virtual del tiro con arco.



La primera en entrar a escena será Dafne Quintero, quien encarará la modalidad Compuesto Femenil, del 14 al 17 de septiembre. En su división competirá la mexicana Fátima Neri, las colombianas Sara López y Alejandra Usquiano, las brasileñas Eiry Snak, Larissa Aparecida y Charlene Goddard, más la canadiense Fiona Maude.



Por su parte, el monclovense Sebastián García tirará flechas virtuales del 28 de septiembre al 1 de octubre en la modalidad Compuesto Varonil, junto con Miguel Becerra, los brasileños Rafael Kenji y Maximiliano Cabral, los colombianos Daniel Muñoz y Sebastián Arenas, los salvadoreños Roberto Hernández y Douglas Nolasco, y el puertorriqueño Jean Pizarro.



Cabe destacar que tanto Ana Paula Vázquez como Ernesto Boardman, de Ramos Arizpe y Saltillo, respectivamente, fueron puestos en el equipo de reservas del arco recurvo, por lo que podrían ver acción en caso de que algún arquero mexicano se ausente.



Más de 700 arqueros de 23 países del mundo participaron en la ronda de clasificación a la Online Archery Cup of the Americas, y son 50 los que llegaron a la etapa final de esta copa continental, donde dos coahuilenses tratarán de darle una medalla a México.