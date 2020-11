¿Conoces la historia de la ‘Piedra Encantada’ de Tlalpan?

Escuchar Nota

En estas fechas donde surgen fenómenos sobrehumanos, se escuchan historias mágicas y leyendas que aún siguen sin resolverse.Hay situaciones que no tienen explicación racional o científica, como el siguiente suceso aparentemente ocurrido en el siglo XVI, en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México.Un joven se robó a una novicia que estaba internada en un convento de la zona, escapaban a pie buscando su independencia y felicidad.No podían huir rumbo a la Ciudad de México porque podían detenerlos, por lo que tomaron la decisión de internarse en el bosque, cuenta a Excélsior Jacobo Acosta, cronista de Tlapan.En el camino se encuentran con un cochero que los invita y ayuda salir del problema que tienen de estar perseguidos y para sorpresa de todos, el cochero los lleva hacia la Piedra Encantada”, señaló.El carruaje se desplazaba a gran velocidad por los senderos, perseguido por el Santo Oficio y autoridades civiles.La piedra se abre y el cochero se mete con todo y todo, con todo y los amantes, dentro de la Piedra Encantada, posteriormente se cierra y ya no se sabe nunca más de esa pareja”, comentó Acosta.Suponen que la Piedra Encantada es un meteorito que cayó hace miles de años; los grafitis que grupos vandálicos le han realizado, se despintan simplemente con la lluvia, a diferencia de los árboles del sitio.Aquí la geología no corresponde al tipo de piedra, es un monolito de muchísimas toneladas pero no se ha hecho un estudio exactamente del material del que está hecho, puede ser un material espacial, no lo sabemos, pero de que no corresponde a esta zona, no es de por aquí”, sostuvo el cronista.Con información de Excélsior