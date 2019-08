Conocían fallas de seguridad en la Casa de Moneda

Omisiones, inconsistencias e incumplimiento. Son algunos de los adjetivos con los que fue calificado el sistema de seguridad de la Casa de Moneda, a la cual le robaron más de 50 millones de pesos el pasado martes en centenarios de oro y relojes.En total son diez puntos en los que falla esta área de la Casa de Moneda, de acuerdo con la auditoría 05/2019 realizada a la Dirección Corporativa Jurídica y de Seguridad de la institución por la Secretaría de la Función Pública (SFP) con orden del 12 de marzo pasado y cuyos resultados fueron recibidos por el ente evaluado el 24 de mayo.Dentro de las observaciones destaca que al personal de la Gerencia de Seguridad contratado en la Ciudad de México para el resguardo de sus instalaciones no se le solicita como requisito “carta de no antecedentes penales, no obstante la naturaleza de las actividades a desempeñar, ni del objetivo del área”.La SFP pidió corregir diez omisiones, inconsistencias o incumplimientos. Estos son algunos de los puntos:Tampoco “se indica la forma y frecuencia en la que se programará la capacitación y adiestramiento técnico permanente en el manejo del total de los elementos del personal de seguridad acreditados en la licencia emitida por la Sedena, así como sus evaluaciones”.También se señalan omisiones en el procedimiento de la Norma CMM-CDS-01: Procesos de Seguridad de la Gerencia de Seguridad, así como inconsistencias en el control y registro de los activos del área de seguridad en esa entidad.La deficiente gestión para la reparación de equipos de seguridad igualmente se encuentra señalada.De acuerdo con el testimonio de Édgar ‘N’, el guardia de seguridad presente el martes pasado durante el asalto perpetrado por tres sujetos que no realizaron un solo disparo, éste fue despojado de su arma por los delincuentes, quienes encontraron que el gerente, Miguel Ángel ‘N’, tenía la bóveda abierta.El guardia, un exmilitar, fue contratado directamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con fuentes judiciales.Las instalaciones de la Casa de Moneda Apartado 13, en el Centro Histórico, y la de Paseo de la Reforma 295, en el corazón del corredor financiero del país, ambas asaltadas en por lo menos tres ocasiones, fueron encontradas vulnerables por la Función Pública.Indefinición en la asignación de responsabilidades y funciones para la custodia de los inmuebles de Reforma y Apartado”, señaló la SFP al ente de la Secretaría de Hacienda.Además, encontró ”incumplimiento con las funciones que tiene encomendadas el personal de seguridad hasta en 100% de los casos revisados.Desaprovechamiento y omisión en la aplicación de los resultados obtenidos del estudio realizado para fortalecer las medidas de seguridad en cada una de las instalaciones que forman parte de la Casa de Moneda”.El jueves pasado, este diario publicó que la sangría a la Casa de Moneda viene desde adentro. Así como los ladrones que el pasado martes se llevaron más de 50 millones de pesos en centenarios y relojes conmemorativos gracias a que la bóveda estaba abierta y que no se activaron los protocolos de seguridad oportunamente, una serie de fraudes, también millonarios, han desfalcado a la institución con claves de acceso que sólo en la Casa de Moneda conocen y administran.