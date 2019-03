Conor McGregor anuncia su retirada de las MMA

El polémico luchador de las Artes Marciales Mixtas (MMA) Conor McGregor anunció este lunes su retiro en sus redes sociales... por segunda vez en tres años."Hola chicos, un anuncio rápido: he decidido retirarme de ese deporte formalmente llamado como "Artes Marciales Mixtas" hoy. Deseo lo mejor a mis excompañeros de aquí en adelante", señaló el controvertido irlandés en su cuenta de Twitter."Ahora me uno a mis excolegas en esta aventura desde el retiro", agregó McGregor, de 30 años.Esta retirada ha sido tomada con escepticismo por los amantes de la MMA, que no olvidan que la estrella ya había informado de su retiro por primera vez en abril de 2016.Apodado "The Notorious", el irlandés fue campeón de la UFC en el peso pluma en 2015 y 2016 y de los ligeros de 2016 a 2018, convirtiéndose en el primero en ostentar el título en dos categorías diferentes.Con un récord total de 21 victorias y cuatro tropiezos, McGregor peleó por última vez en octubre pasado en UFC-229 en Las Vegas, donde perdió ante Khabib Nurmagomedov en un combate que se vio empañado por una trifulca posterior.Ambos peleadores fueron suspendidos por la comisión atlética del estado de Nevada por su participación en ella.McGregor también ha tenido problemas recientes con la ley luego de ser detenido a mediados de marzo por la policía estadounidense por presuntamente haber destrozado el teléfono celular de un simpatizante fuera de un club nocturno de Miami Beach (Florida).El irlandés fue acusado de daño criminal y robo a mano armada después de que la policía de Miami dijo que supuestamente quitó el teléfono de manos del fanático y lo tiró al piso.McGregor, quien ya había estado en problemas con la ley estadounidense en un caso de agresión, fue arrestado poco después por la policía de Miami y liberado luego de pagar una fianza de 12.500 dólares.En abril de 2018, McGregor lesionó a otros dos luchadores en Nueva York después de una conferencia de prensa del Campeonato de Lucha de la UFC (Ultimate Fighting Championship), el principal organizador de las peleas de MMA, a la que no había sido invitado.Detenido por la policía de Nueva York y luego liberado, McGregor se declaró culpable a fines de julio de un disturbio público en un tribunal de Brooklyn, que lo salvó del juicio y la cárcel. Había acordado realizar servicio comunitario y capacitación de control de la ira.El irlandés seguía siendo la principal atracción de la UFC, a pesar de su última derrota en octubre pasado.El provocador luchador se pasó al boxeo en 2017 con una pelea que pasó a la historia contra el legendario púgil Floyd Mayweather por la que recibió más de 30 millones de dólares a pesar de perder por decisión del árbitro en el décimo asalto.