Conquista el Club Campestre de Lourdes

Saltillo, Coah.- Luego de tres años de carrera, el saltillense Rodolfo Mijares Hernández logró la hazaña que todo golfista anhela, su primer hoyo en uno, mismo que consiguió en los verdes del Club Campestre de Lourdes.



Fue en el hoyo 5, par 3, a 189 yardas, donde Mijares Hernández utilizó un fierro 5, para golpear una bola Calaway ERC Soft, misma que llegó a su destino de un solo golpe; cabe destacar que éste es uno de los hoyos más difíciles del campo, con un backspin de casi dos metros.



Con él lo acompañaban Carlos Who, Justo Moreno, Raúl James y el profesor Soto, mientras que el caddie que lo acompañaba era Javi, siendo ellos los testigos que presenciaron su hazaña.





Gran recorrido



El 28 de enero, Rodolfo Mijares cumplirá tres años practicando el golf, donde ha logrado campeonar en el Anual del Campestre de Saltillo y el Anual del Campestre de Lourdes, dentro de la categoría B con un handicap de 14.



“Es mi primer hole in one, estoy muy feliz ya que es el sueño de todo golfista y a mis tres años ya tener todos esos logros me deja muy satisfecho. Quiero dedicarlo a mi familia y a mi padre que me dejó hace un año y siempre me apoyó”, comentó.





Así fue



