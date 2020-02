Conquista Máquina del Mal el título

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Ante una extraordinaria entrada de los aficionados en el campo Pepe Maldonado que se vio abarrotado por los seguidores de los equipos finalistas, la Máquina del Mal conquistó el Campeonato del softbol nocturno de la categoría libre del circuito "Elías Ramírez", al vencer en el tercer y decisivo partido a los Yankees por score de 20 carreras a 14 en un encuentro donde hubo batazo de cuatro esquina por parte de ambas novenas de largo alcance.



Eduardo "Cabe" Rodríguez es quien se lleva el importante triunfo del campeonato lanzando durante toda la ruta, saliendo adelante ante la poderosa ofensiva rival, mientras que el descalabro es para Osvaldo Villarreal quien también lanzó un gran partido solo que su equipo no le apoyo al cien en la defensiva, cometiendo le algunos errores en la parte final del partido, reflejándose carreras en la pizarra final.



La ofensiva ganadora estuvo comandada por Gilberto "Negrito" Bermea quien se fue para la calle, además Evelio "Burrito" Robledo, Servando González, Wuayo Tamez, Juan Peña, Eduardo "Pol" Borja y Jesús Puente, mientras que por los Yankees lucieron Adrián Ramírez con cuadrangular con bases llenas, Osvaldo Villarreal, Axel Castilla y Fabián Piña.



Ahora la liga del softbol nocturno varonil libre entrará un receso de dos semanas para iniciar su próxima temporada, donde la directiva analizará a quien le habrá de dedicar la temporada del softbol varonil nocturno, con el nombre de algún promotor de este deporte.





Un título nada fácil: Robledo



Tras caer el último out del tercer juego de la serie final, el festejo de Evelio "Burrito" Robledo con sus compañeros de la Máquina del Mal no se hizo esperar.



El parador en corto de la Máquina del Mal, Evelio Robledo comentó: "Gracias a Dios se nos dieron las cosas, este título va dedicado a un tío mío que lamentablemente perdiera la vida hace unas semanas atrás.”



"La verdad siempre supimos qué tipo de rival teníamos enfrente de nosotros y no perdimos la calma y la concentración a pesar que nos vimos abajo en la pizarra desde las primeras entradas, afortunadamente “Cabe” Rodríguez hizo buen trabajo y pudo mantener algunas entradas en cero a Yankees y creo que esa fue la clave para que nosotros respondiéramos con el bateo y pues bueno mira ahora aquí estamos festejando nuestro primer campeonato", concluyó.