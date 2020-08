Conquista Tuzos Cantera Saltillo Aguascalientes

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.-El Club Tuzos Cantera Saltillo regresó a las andadas y como en la ciudad no se pueden o se realizar eventos de deportes de conjunto, viajaron a Aguascalientes a la Copa Cardenales, en donde quedaron campeones en la Sub 13.



Con cuatro equipos Tuzos Cantera hizo el viaje a dicha entidad, con la Sub 17, Sub 15, Sub 13 y Combinado 2008-2009-2010.



Fue la Sub 13 quien dio la campanada en el certamen de futbol, luego de ganar todos sus partidos, además de que varios de sus jugadores fueron invitados por el Club Necaxa para participar una semana de visorias en noviembre en este club de Primera División.



El cuadro saltillense se enfrentó en la Final a Real Lobos de Torreón, a quien derrotó por marcador de 2-0.



Los jugadores que fueron invitados a visorias por el Necaxa son el portero Bruno Haziel Torres Hernández y Nelson Sahiel Cedillo Velázquez.