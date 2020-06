Conquista Valentina con Money

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Entregada a la música urbana, la cantante Valentina ha comenzado a posicionarse en el gusto del público gracias a Enemigos y Money, sus dos primeras canciones que se encuentran sonando en las plataformas digitales.



A sus 21 años, la originaria de Santo Domingo habló con Zócalo sobre su trabajo en este período de aislamiento y señaló que lo ha tomado como una fuente de inspiración y una gran oportunidad para explotar su creatividad.



“Los planes cambian y solo toca sacar lo positivo”, declaró la joven.



De hecho, fue en mayo pasado cuando la artista dominicana lanzó Money, su última producción en la que habla de una relación tóxica que es superada por una mujer, a pesar de la insistencia de la expareja, y que ya acumula miles de reproducciones en las plataformas digitales.



En ese sentido, enfatizó su interés por combinar su propuesta musical con otros ritmos tradicionales del Caribe, como el merengue, y no quedarse solo en el reguetón o el trap.



“Ahorita estoy trabajando en la música urbana, pero aquí en República Dominicana el merengue es lo típico, por eso me encantaría hacer algo con un artista típico de mi país”, comentó.







Extraña la adrenalina



Ante la buena aceptación de cantantes centroamericanas de música urbana, Valentina puntualizó que para ella es un orgullo ser testigo de cómo muchas mujeres “la están rompiendo en la actualidad”.



De esta inspiración es de donde surgió el sueño para llevar su propuesta a otras latitudes.



“Lo primero que quisiera es, en dos o tres años, ir a diferentes países a cantar, llevar mi música a otros países, no solo en Latinoamérica, también a Europa, para mí es un sueño llegar allá”, mencionó.



Asimismo, declaró que le gustaría trabajar con artistas de gran trayectoria, como Ozuna y Rosalía. No obstante, dijo que en el corto plazo lo que desea es volver a los escenarios, pues esta es la parte que más disfruta como artista.



“Para mí, lo mejor de todo son los shows en vivo, se siente una adrenalina difícil de explicar cuando la gente corea las canciones”, aseguró Valentina.



Por último, detalló que para este año aún no planea la producción de un álbum, pero sí el lanzamiento de más sencillos, como en este verano, cuando dará a conocer dos temas trabajados por ella en la cuarentena.



“Mi tercer sencillo saldrá muy pronto, lo que les puedo adelantar es que se trata de un tema súper bailable que podrá ponerse en todos los antros, después sacaré uno más de trap”, finalizó.