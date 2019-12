Conquistan los Jaguares Saltillo la plata en Global Cupa

Saltillo, Coah.- Jaguares Saltillo regresó con la medalla de plata de la Octava Edición de la Global Cup, tras un torneo de altibajos, en donde se fue hasta la Final, perdiendo el juego por el campeonato, pero con la vista al frente como todo un ganador, a pesar de no llegar con el cetro.



El conjunto Sub 10 viajó a Querétaro este fin de semana para disputar este torneo de futbol, en donde en la primera jornada perdió contra Sutem Guanajuato.



Para la segunda jornada se enfrentaron a Deportivo Nuroz, siendo este el despegue de los felinos, al terminar parejos y sumar los primeros puntos.



Ya en la jornada tres derrotaron a Amigos Querétaro, obteniendo con ello el ansiado pase a la Semifinal, donde vencieron 3-1 a su rival.



Sin embargo, en la Final en contra del Colegio Celta Querétaro las cosas no se dieron y terminaron con el descalabro.