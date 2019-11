Conquistan Santos la NFC Sur

Ciudad de México.- Los Santos de Nueva Orleans derrotaron 26-18 a los Halcones de Atlanta y se convierten en el primer equipo calificado a los Playoffs de la temporada 2019 de la NFL.



Con este triunfo, los Santos dejan su marca en 10-2 y aseguran su tercer título consecutivo del Sur de la Conferencia Nacional. Ahora pelearán con 49’s de San Francisco la cima de la NFC y recibir todos los juegos de postemporada en casa.



El QB Drew Brees acabó con 184 yardas y un lance de anotación, mientras que Matt Ryan, mariscal de Atlanta, se fue con 312 yardas, 2 pases de touch down y 2 intercepciones.



El pateador de Santos Wil Lutz logró cuatro goles de campo de 22, 47, 42 y 45 yardas.



Cam Jordan continúa escalando posiciones entre las leyendas defensivas de los New Orleans Saints.



Con cuatro capturas ante los Atlanta Falcons en una victoria por 26-18 este jueves por la noche, como parte de la jornada de Día de Acción de Gracias, Jordan se colocó segundo en la historia de la franquicia con 85 capturas en su carrera, superando las 82.5 de Wayne Martin. Ahora, solo resta el miembro del Salón de la Fama, Rickey Jackson, por delante de él en los libros de los Saints, con 115.



En general, fue un día positivo para los Saints en el rubro de presión contra el quarterback, acumulando nueve capturas en contra de Matt Ryan. Marcus Davenport consiguió dos, y Trey Hendrickson, Sheldon Rankins y Craig Robertson sumaron una cada uno para New Orleans.



En lo que va de la campaña, Jordan suma 13.5 capturas, con lo que aseguró su séptima temporada de doble dígito de capturas en los últimos siete años. Jordan ha sido elegido en cuatro ocasiones al Pro Bowl, y fue elegido al primer equipo All-Pro en el 2017.