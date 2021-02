Conquístate y sedúcete a ti misma con lencería este día de San Valentín

Escuchar Nota

"Si hay que comprar una prenda, sugiero que sea en encaje, porque es sofisticado, elegante, sexy y está muy de moda. Además, con las nuevas tecnologías es muy cómodo para llevar y puedes jugar también con las transparencias", comenta Martha Bravo, diseñadora de esta firma.



.- Tengas o no tengas pareja, no hay mejor manera de festejar elque vistiéndote como toda una reina desde el interior. Es por eso que las principales firmas desiempre lanzan novedades para esta temporada, con las cuales puedes conquistar a quien te lo propongas (incluyendo a tu espejo).y demás detalles femeninos son la tendencia, sobre todo en rojo, negro y blanco, sin olvidar el encanto de los beiges, que también son grandes aliados, porque se mimetizan con tu piel. Además, hay que considerar la comodidad, otro valor muy importante que hemos aprendido en esta pandemia.La firma colombianapropone una serie de prendas que van desde enterizos o, pasando por combinaciones deOtra prenda imprescindible para esta estación del romance es un camisón, corto o largo, de tipo lencero, que puede jugar con las transparencias y los tejidos delicados y hasta se puede adornar con plumas de. Y mejor si lleva encaje, uno de losSin olvidar el, prenda estrella para noches de pasión, sobre todo porque eleva el busto y marca la cintura. Y no olvides el, elemento que viene de la Francia del siglo 19, pues aunque puede ser un tanto incómodo, agrega un toque desin igual.Lo mejor es hacerlo a mano con agua fría y un jabón especial para ropa fina. Puedes remojarla durante media hora y, después, frotar con las manos en aquellas zonas que lo necesiten.Aclara con agua fría y no aprietes demasiado la prenda para escurrirla, después ponla a secar sobre una toalla, no la cuelgues.