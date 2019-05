Conquistó a Tania Ruiz sonrisa de EPN

Tania Ruiz hizo referencia por primera vez al ex Presidente Enrique Peña Nieto en una publicación de Instagram.La modelo compartió en las historias de la red social una imagen de ella junto al ex Mandatario acompañada de un texto."A mí la sonrisa que me conquistó no fue sólo la que vi, fue la que pusiste en mí", escribió Ruiz.La modelo y Peña Nieto fueron vistos juntos hace unas semanas en la boda de Mar Collado, hija de Juan Collado.