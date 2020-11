Escuchar Nota

No hubo sorpresas en el Consejo Político del PRI que encabezó Rodrigo Fuentes.



El método para seleccionar a sus candidatos será el mismo que en el proceso anterior: Elección directa con miembros inscritos en el registro partidario y el método de Comisión para la Postulación de Candidaturas con la finalidad de garantizar la paridad de género.



Habrá que definir dónde se aplica cada uno de los métodos, sólo para cumplir con lo que se acordó en el Consejo Político.



Donde tengan que definirse por una consulta terminan con candidato de unidad y el resto que lo decida el dedo.



Lo demás del consejo político fue para dejar en manos de Mayela Hernández la Comisión Estatal para la Postulación de Candidatos y lleva en el equipo a Cristian Granados, Boreque Martínez, Arturo Yáñez y Claudia Moreno.



ENVALENTONADOS



Todavía traen la enjundia del proceso anterior y los del PRI dicen que van por los siete distritos y las 38 alcaldías.



Ya no son las mismas condiciones. Si en la elección pasada el tricolor intentó que las campañas pasaran desaparecibidas, esta vez tendrá que emplearse a fondo para sacar los triunfos.



Es complicado que repitan otro carro completo.



Recuperar las alcaldías de Piedras Negras, con Claudio Bres o en Monclova, con Alfredo Paredes si es que hay reelección o con Martín Blackaller, si los astros se alinean, no será fácil para el Revolucionario Institucional.



El PRI todavía está envalentonado y van por todo.



¿ALIANZAS?



Los del PAN no quieren nada con los del PRI y los del PRI no quieren nada con los del PAN… al menos en Coahuila.



Los consejeros políticos autorizaron a Rodrigo Fuentes para que analice las posibles alianzas con otros partidos políticos.



Desde ya, el dirigente estatal fijó su postura.



Rodrigo advirtió que no van a dar feria de más porque las posiciones se ganan con votos y se piden con votos.



Palabras más, palabras menos, dijo que “no vamos a entregar una posición que le corresponda a un compañero o compañera del PRI, para quedar bien con el vecino de enfrente, pero vamos a impulsar los acuerdos porque ahora más que nunca tenemos que recuperar la unidad y el entendimiento”.



TRANQUILIDAD



Un tema digno de reconocer es que en la frontera norte de Coahuila existen las condiciones suficientes para garantizar la seguridad de quienes participan en el turismo cinegético durante la temporada de caza del venado “cola blanca”.



Esta actividad, que deja una derrama cercana a los 300 millones de pesos, congrega a cazadores nacionales e internacionales.



A casi un año de que las fuerzas estatales, el Ejército y la Policía Municipal de Villa Unión repelieran el ataque de un grupo armado en ese municipio, existen las condiciones para llevar a cabo este tipo de turismo en Guerrero, Coahuila, que está a pocos kilómetros del lugar en el que sucedieron esos hechos el pasado 30 de noviembre.



Sonia Villarreal, titular de Seguridad Pública, tiene la encomienda del gobernador de dar seguridad y tranquilidad a los turistas cinegéticos.



¿PARANOICO?



Gobernar desde la ignorancia, imposible.



El ignorante no gobierna... Le gobierna la ignorancia, le gobierna la paranoia.



A estas alturas, los alcaldes empiezan a perder el poder y los asalta el miedo, se sienten vigilados, perseguidos.



Florencio Siller está empezando a sospechar de todos, hasta de los que consideraba sus más allegados.



El alcalde de Frontera cree que uno de los que estuvo filtrando conversaciones fue Orlando Aguilera, su secretario del Ayuntamiento.



Y que si no fue de ahí, también pudo darse desde la oficina de la que cuida los dineros del pueblo.



A un año de que termine su administración se está quedando solo.



DE VISITA



El que anduvo ayer por Castaños fue el que manda en la CROC estatal, Mario Enrique Morales.



Vino para apoyar a su coordinador regional, Gerardo Oyervides en sus actividades.



En el presidium los recién electos diputados locales, el titular, Ricardo López Campos y el suplente, Rolando González.



