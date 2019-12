Consejos de una especialista para bajar de peso en 2020

Ciudad de México.- Si eres de los que para el año nuevo 2020 estableces una serie de metas, entre ellas, cambiar de hábitos de alimenticios y bajar de peso, debes de saber que comer sanamente no se logra de la noche a la mañana, estableció Libby Mills, nutrióloga de la Academia de Nutrición Dietética de Estados Unidos.



Recomendó realizar un pequeño cambio cada día y se empieza el día con un vaso de agua, justo al despertar antes de tomar café. Esa dosis de líquido activará tu metabolismo y tus órganos digestivos.



"Sentirás vitalidad porque el agua despeja la mente, hidrata el cuerpo y te ayuda a ir al baño a intervalos regulares”, informó la especialista.



En la noche, antes de acostarte, deja un vaso de agua junto a tu cama o sobre el buró, tapado y al día siguiente bebe todo el líquido antes de levantarte.



Tus colaciones, es decir tu refrigerio entre el desayuno y la comida y entre la comida y la cena, pueden ser nueces que es una grasa benéfica, porque proviene de una fuente vegetal saludable y ayuda a controlar el colesterol o bien amaranto que contiene proteínas y minerales



Asimismo, explicó que no se debe recurrir a frituras o dulces, ni chocolates, aunque no tengas apetito en la mañana, quienes desayunan controlan mejor la comida y cena saludables, dijo Mills.



Destacó que desayunar alimentos que contengan proteínas, fibra y poca azúcar, como omelette de verduras, pan integral tostado con crema de cacahuate, yogur parcialmente descremado con cereal enriquecido o un sandwich de atún o queso panela.



Comer demasiado es dañino para la salud, pero comer muy poco también, pues cuando no te alimentas bien, tu metabolismo se hace lento y el organismo empieza a consumir los músculos y a retener grasa, lo que ocasionará que engordes.



Usa platos pequeños para que aunque los llenes, tus raciones de comida sean moderadas con una menor ingesta de calorías que te producirá la sensación de estar satisfecho.



Haz sustituciones saludables: en lugar de mayonesa o crema, unta tu sándwich o comida con puré de garbanzo, contiene menos grasa, más proteínas y sabor.



En lugar de acompañar tu yogur con granola, que es alta en grasa, azúcar y sal, agrégale una cucharada de crema de cacahuate y un plátano o manzana rebanados.



La especialista, sugirió dormir de siete a ocho horas al día para mejorar los hábitos alimenticios, pues cuando la persona se siente cansada come demasiado o elige opciones poco saludables.



Además, la falta de sueño puede alterar los niveles de las hormonas que regulan el hambre y el metabolismo.



Con información de Excélsior