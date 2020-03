Consejos para evitar el malestar psicológico por aislamiento

Escuchar Nota

Ciudad de México.- De cara al inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia llegan las recomendaciones para mantener de manera positiva la salud mental, ante este periodo de aislamiento.



Con acciones que ya se han aplicado en otras partes del mundo afectadas por la pandemia del coronavirus, la psicóloga y educadora social, Elena San Martín Suárez, elaboró consejos psicológicos para largos periodos dentro de casa, donde asegura que tanto en niños, como en adultos “el confinamiento en el hogar, durante varios días puede generar malestar psicológico”.



Ante dicha problemática, recomienda 7 acciones:



-Evitar la sobreinformación



La sobreinformación puede generar muchísima ansiedad. Para cuidarnos, se sugiere evitar tener la tele encendida todo el día escuchando noticias sobre el coronavirus.



El objetivo es informarse en un determinado momento del día que se haya elegido previamente. Pueden ser las noticias de la mañana, de la tarde o de la noche, lo que se quiera, pero solo una vez al día. El resto del día, se recomienda realizar actividades que no estén relacionadas con este tema



-Afrontamiento positivo



Se sugiere, enfocarse, aunque es difícil, en el hecho de que quedándonos en casa estamos salvando vidas.



Se sugiere, concentrarse cognitivamente no en que no nos dejan salir, sino en que, gracias a nuestro sacrificio personal estamos haciendo un bien para los demás y la sociedad. Que estamos haciendo algo que es esencial para el bien común.



-Usar la tecnología para mantenernos comunicados



Se trata de mantener la conexión social, sobretodo con nuestros seres queridos. Estableciendo tiempos limitados para su utilización.



-Mantenerse activos



Buscar formas de actividad física que podamos realizar en casa. Limitar el tiempo que pasamos conectados a la tecnología. Realizar actividades manuales y formas de pasar el tiempo separados de las pantallas.



-Planear una rutina diaria



Se sugiere planear una rutina diseñada especialmente para cada una de nuestras necesidades.



Es importante, que la rutina se diseñe, de tal manera, que se pueda cumplir al pie de la letra.



-Ayuda mutua



Se recomienda, que tras una reunión entre todos los integrantes del hogar, se trate de tomar conciencia de las dificultades a nivel psicológico que se puedan enfrentar durante estos días.



Se recomienda, hacer un “acuerdo de paz”, mediante el cual, exista un compromiso para colaborar y apoyarse entre todos.



El objetivo es, tratar de esforzarnos para hacer la vida más llevadera a los demás durante este tiempo y como equipo, pasar estos días juntos de la mejor forma posible



-Hablar con los niños, explicar las razones del aislamiento y establecer rutinas diarias



Para los niños, el consejo de mantener un horario y una rutina es fundamental.



Por ejemplo: por la mañana se pueden realizar los quehaceres de la casa.



Después de comer, se sugiere ver la tele o jugar con tecnología.



Por la tarde, se recomienda aprovechar el tiempo para hacer actividades especiales en familia.



Es importante que los niños comprendan las razones por las cuales, no debemos salir de casa.



Y aclararles que, estas medidas de aislamiento, no son debido al miedo a contagiarnos, sino porque de este modo estamos protegiendo a personas de salud frágil. Y sobre todo, hacerles entender que estamos haciendo un acto lleno de valor y sentido trascendente.