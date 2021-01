Consejos para obtener nuevas habilidades y encontrar empleo en 2021

Escuchar Nota

No cabe duda de que este ha sido un año con diversos cambios en el mundo del trabajo, sobre todo considerando queEn los últimos meses, en México, se ha observado un, de hecho, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Internet, más del 70% de los usuarios que se encuentran conectados tienen interés en poder adquirir nuevos conocimientos en línea.Ante este panorama, una de las grandes lecciones que me ha dejado el 2020 (y que debemos tomar en cuenta para el 2021) es quePor ello, compartoEstá bien si no tienes algunas de las capacidades específicas que se requieren en algunas vacantes, piensa en cómo se pueden aplicar las que sí tienes. Las personas que enumeran más de cinco habilidades en su perfil de LinkedIn tienen 27 veces más probabilidades de que los reclutadores las descubran en las búsquedas.A través de herramientas interactivas, las personas pueden lograr encontrar trabajos que se ajusten a sus habilidades. Por ejemplo, hay herramientas que pueden decirte qué habilidad puedes usar para otro rol y así ampliar el espectro de puestos y vacantes a los que podrías aplicar.Con una dura competencia por los puestos de trabajo, la capacitación constante es la clave para encontrar nuevas oportunidades. Un curso de aprendizaje en línea puede ayudarte a cerrar la brecha cuando estás buscando cambiar de un rol a otro y ayudarte a sentirse más seguro en tu solicitud. Para adquirir las habilidades más demandadas por los empleadores hoy en día, actualmente se pueden acceder a mil horas de cursos gratuitos de a través de opportunity.linkedin.com. De hecho, solo en los últimos tres meses, cerca de 13 millones de personas a nivel mundial han aprendidohabilidades digitales de esta forma.Por otro lado, más allá del desarrollo de las habilidades, es sumamente importante contar con un, ya que este representa nuestra. Una forma de lograrlo es teniendo actualizado nuestro perfil de LinkedIn con una foto de perfil profesional y destacar, de manera detallada, toda nuestra experiencia en el mundo del trabajo, así como colocar todas las habilidades y aptitudes que nos representan, aportando así un punto más en la búsqueda de mejores oportunidades laborales.Finalmente, es importante considerar que debemos cambiar nuestra mentalidad y, muy importante en estos tiempos para no perder contacto con personas clave para nuestro desarrollo profesional, aún ante condiciones y limitaciones de confinamiento.