Consejos para protegerte del rebrote de coronavirus

Escuchar Nota

“En los meses de invierno, el aire es menos húmedo. Las partículas que transportan el virus pueden permanecer en el aire por más tiempo. También, nuestras membranas nasales están más secas y más vulnerables a las infecciones”.



“Cualquier temporada de invierno puede traer tormentas, cortes de energía, retrasos en el envío de artículos críticos a las tiendas locales o en línea. Por lo que es fundamental saber que tienes todas las disposiciones que necesitas para administrar estos eventos potenciales. Los aumentos repentinos de covid-19 y la gripe pueden hacer que tratar de comprar suministros sea más difícil, o más riesgoso, si tú o tus familiares están enfermos.”



Y claro, “vacúnate contra la gripe”, señala Polan. “Es la mejor manera de evitar la gripe y es importante reducir el impacto en un sistema de atención médica que ya está sobrecargado”.



Es por tal motivo que hay que aferrarse a las medidas de prevención que ya conocemos (cubrebocas, sana distancia, lavarse las manos), además de implementar otras recomendaciones de los especialistas que vamos a repasar en seguida.Simple, es invierno, los meses favoritos de las cepas pertenecientes a la familia del coronavirus. Así lo indica la doctora Leana Wen, analista médica de CNN:Así que claro, hay que abrigarse bien si salimos a la calle.Entonces más vale estar preparado, según las recomendaciones de Susan L. Polan, directora ejecutiva asociada de asuntos públicos y defensa de la Asociación Estadounidense de Salud Pública:Es bien sabido que hay que lavarse las manos, pero esto no quiere decir que solo sea con agua. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) recomiendan lavarse las manos por 20 segundos, ya sea con jabón o desinfectante para manos que contenga al menos 60% de alcohol.Estos últimos serán de gran utilidad para limpiar las partes de la casa donde hay mayor contacto físico, como fregaderos, pasamanos o los pomos de las puertas., reduciendo las probabilidades de contagio.Por supuesto,, y tu buena dotación de cubrebocas. Si tienes de las mascarillas de tela, al menos ten dos por persona y no olvides lavarlas con frecuencia con detergente.Obvio hay que consultar al médico y seguir su receta al pie de letra, pero vale la pena tener estos otros medicamentos a la mano.Lo más práctico son laspara el dolor y la fiebre, así como antidiarreicos.De igual manera, uY de ser posible, consigue un oxímetro de pulso, así tendrás una mejor idea de cuándo acudir al hospital en caso de que tu situación empeore.Si padeces alguna otra condición, debes abastecerte de suficiente medicamento como para que dure de dos a tres semanas, para que así no tengas que salir de casa.y bebidas para estar todo este tiempo encerrado. Productos enlatados, como frutas y verduras, salsas, legumbres, pescado, y dale mayor importancia a los alimentos que sean ricos en vitamina D, vitamina E y omega-3.TambiénMantenerte hidratado en las semanas de cuarentena es crucial. Vas a necesitar, al menos, un galón al día por persona. De igual manera, compra muchas frutas secas y nueces.Si vas a estar mucho tiempo encerrado, es bueno estar conectado a distancia con amigos y familiares, pero no te vayas a sumergir en las redes sociales, las cuales no aportan nada bueno al estado de ánimo de una persona. Mejor relájate con otros pasatiempos, como rompecabezas, juegos de mesa o videojuegos.Por cierto, ¿te acuerdas del kit de emergencias que armaste en caso de sismos? Ahora sería un buen momento para asegurarse de que todo esté en orden.