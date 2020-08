Conserva SEP fines de semana largos; checa los puentes del ciclo escolar 2020-2021

Escuchar Nota

La Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó el, en el que se mantienen los fines de semana largos también agrega fechas de “descarga administrativa” para los profesores.El titular de la dependencia,, detalló que ese año académico, que será transmitido por radio y televisión,En total, serán, los cuales serán interrumpidos por, que serán utilizados por los docentes para alistar la entrega de evaluaciones.El viernes 2 de octubre no habrá clases por día de Consejo Técnico Escolar.En noviembre, el lunes 2 es de asueto por el Día de Muertos.En diciembre, el viernes 11 será de Consejo Técnico Escolar, mientras que las vacaciones iniciarán el sábado 19 y terminarán el 8 de enero de 2021.En febrero, el lunes 1 y el viernes 19 no habrá clases.El viernes 13 de noviembre tampoco habrá clases en acuerdo con el Magisterio, ese día se dará para que los maestros realicen la descarga administrativa. Mientras que el 16 tampoco habrá labores por el día correspondiente al 20, día de la Revolución Mexicana.En marzo, el viernes 12 de marzo habrá descarga administrativa para los maestros por lo que no habrá clases, mientras que el lunes 15 es asueto oficial en conmemoración por el natalicio de Benito Juárez, el 21.En junio, no habrá clases los días 25 y 28 por Consejo Técnico Escolar y descarga administrativa.• 16 de septiembre por el Día de Independencia• 2 de noviembre por el Día de Muertos• 16 de noviembre por el Aniversario de la Revolución Mexicana• 1 de febrero por la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917;• 15 de marzo: Natalicio del Benemérito de las Américas Benito Juárez García• 5 de mayo por la Batalla Puebla