Conservadores de Boris Johnson logran abrumadora victoria

"Parece que este gobierno conservador ha recibido el poderoso mandato de hacer que se produzca el Brexit", señaló Johnson cuando los resultados publicados ya anticipaban una mayoría clara y después de confirmarse su reelección por la circunscripción de Uxbridge, en Londres, destacó la cadena BBC.



, Boris Jonhson,, victoria que allana el camino para ejecutar el Brexit.Los conservadores, la mitad más uno de los asientos que componen la Cámara de los Comunes del Parlamento de Westminster.De acuerdo con los resultados oficiales, el Partido Conservador logró 363 escaños, 37 por encima de la mayoría absoluta, frente a los 203 del Partido Laborista, el gran perdedor de la contienda electoral.Esto significa queen 1987.El Partido Nacional Escoses (SNP) -el otro gran vencedor de la elección, que se hace con el monopolio de Escocia- obtuvo 48 escaños, el Partido Liberal Demócrata 11, mientras los otros 22 escaños se dividieron entre el DUP que ganó ocho, el Sinn Féin seis, el Plaid Cymru galés cuatro, dos de los socialdemócratas laboristas, uno de los verdes y uno del Partido de la Alianza. El Partido del Brexit de Nigel Farage no logró ni un solo escaño en todo el Reino Unido., el primer ministro británico que, dijo que le daría el mandato de "hacer Brexit" y sacar al Reino Unido de la Unión Europea (UE) el próximo mes.Johnson sale reforzado así de la exasperación de los británicos en torno a la salida del Reino Unido de la Unión Europea con su lema Get Brexit Done (consumemos el Brexit), especialmente en zonas del norte del país que votaron a favor del Brexit.Por su parte, el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, anunció que no liderará la formación política en unas próximas elecciones, tras reconocer que los laboristas tuvieron una "noche muy decepcionante".Johnson se convirtió en primer ministro en julio sin una elección general, después de que el Partido Conservador lo eligiera como líder para reemplazar a Theresa May.