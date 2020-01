Conservadores hipócritas; no pidieron explicaciones sobre García Luna: AMLO

Escuchar Nota

“¿Han escuchado algo sobre García Luna”? Padecen amnesia”, dijo.

"Muy lamentable miles de desaparecidos padecieron de esa violencia estando de secretario de Seguridad García Luna ¿o no tuvo nada que ver? Ya basta y desde luego todo nuestro respeto a los familiares y a las víctimas y además a los opositores", refirió.

"Esas organizaciones no están pidiendo que se investigue a fondo como el secretario de seguridad de Calderón estaba involucrado con la delincuencia, ese señor que está detenido en Nueva York, García Luna ¿escucharon algo de eso o han escuchado algo sobre García Luna? Padecen amnesia y me empiezan a ver como que hasta ahora están abriendo los ojos a partir de qué llegamos nosotros, guardaron silencio, callaron como momias", añadió.

"Se puede pensar que el presidente cuestiona a los conservadores. Ahí sí, se puede decir que sí y me disculpo por eso", dijo.



El presidente, aseguró que “todos los conservadores son muy hipócritas”, pues no pidieron mayores explicaciones en el caso del exsecretario de Seguridad,Tras la, López Obrador dijo que “. Gritan como pregoneros y callaron como momias”, al tiempo que cuestionó a "organizaciones de corte conservador" por no pedir mayores explicaciones sobre el exsecretario de Seguridad.Al referirse a las víctimas de inseguridad en el país, el Presidente comentó que éstasen el sexenio de Felipe Calderón.De acuerdo con López Obrador, "hay organizaciones afines a conservadurismo que en el tema de la violencia no están demandando y no están exigiendo una explicación cuando menos a loscon el uso de la violencia con elAsimismo, el titular del ejecutivo agregó que se disculpa por anticipado, pues