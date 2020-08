Considera imposible Ana Torroja serie de Mecano

Escuchar Nota

Monterrey, NL.- Si a Ana Torroja se le pregunta si le gustaría que se hiciera una serie con la historia de Mecano, la respuesta es rápida y clara: “No”, aunque luego sonríe y dice: “Bueno, primero porque sería imposible, porque volveríamos loco al productor o al guionista”.



La intérprete hizo historia en la música en español junto a Nacho y José María Cano en la década de los 80.



“Serían tres versiones diferentes de los hechos. A lo mejor habríamos que hacer tres series diferentes, no lo sé”, continuó.



La cantante, quien recientemente tuvo un concierto en línea, señaló que varias veces se han acercado con la intención incluso de hacer una película sobre el grupo.

“Salen libros y cosas por ahí, pero sería prácticamente imposible”.







Por otro lado, la cantante desea con todo el corazón volver a cantar ante su público, pero sabe que por ahora hay que esperar.



A sus 60 años de vida Ana luce una imagen envidiable y desborda energía en sus conciertos en vivo.



“Gracias a Dios y a mi familia debo tener una genética agradecida y aparte el deporte me gusta desde siempre”, afirmó.



Ana permanece en su casa de la Ciudad de México.



“Yo digo que soy ciudadana del mundo, como viajo tanto... creo que este es el mayor tiempo que lo he pasado en un sitio. Así, de tirón, sin moverme”, aseguró.