Considera Notimex como ‘fracaso’ a huelga

Escuchar Nota

"Un pequeño grupo de ex trabajadores de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex) intentó estallar una huelga sin éxito alguno", declaró Notimex a través de su portal en internet.



"En este caso, el intento de huelga simbólica del SutNotimex representa un paro de afuera hacia adentro y no del interior del centro de trabajo hacia el exterior", manifestó Notimex.



La Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex) calificó de 'fracaso' a la huelga iniciada este viernes por el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex).de la Junta de Conciliación y Arbitraje a notificar el estallamiento de la huelga en el inmueble.Indicó que los ex empleados, como los considera la dependencia, tuvieron que retirar la bandera rojinegra que pusieron como símbolo de protesta al iniciar la huelga, debido a que el edificio donde se encuentra la agencia, en Baja California 200 en la Roma Sur, es privado y utilizado por otros particulares.Aseguraron que no se les permitió la entrada porque las personas en huelga ya no laboran en la agencia.La agencia insistió en que las exigencias de los huelguistas es sobre 94 cláusulas de beneficios en el contrato colectivo de trabajo, entre las que se encuentra un 15 por ciento de aumento salarial y beneficios económicos a favor de la secretaria general del Sindicato, Adriana Urrea.