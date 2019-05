Consideran ‘débil’ acusación contra Ancira

Mientras se encuentra detenido en España, donde rechazó la extradición hacia México, Alonso Ancira mantiene su cargo como presidente del Consejo de Administración de AHMSA.Francisco Orduño, gerente de Relaciones Públicas de la acerera, dijo que, según los abogados en España, la acusación de la Fiscalía mexicana es "débil"."No es necesario (hacer cambios en el Consejo de Administración de AHMSA), sigue siendo presidente del consejo el licenciado Ancira, el consejo sesiona cada tres meses, hay un director general y hay un cuerpo de directores que sabemos lo que tenemos que hacer", dijo Orduño."Los abogados en España nos dicen que la acusación es muy débil, que son todos los dimes y diretes y que no corresponden, pero hay un procedimiento legal que hay que seguir y por lo tanto, hoy en la mañana le consultaron al licenciado Ancira si él se avenía a extradición y dijo que no, que seguía el proceso como está establecido".Orduño confirmó que la empresa recuperó este miércoles el control de sus cuentas bancarias, descongeladas ya por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda."Esta mañana se dio ya la liberación de las cuentas, un proceso que no es automático, seguramente inició cuando abrieron los mercados financieros, ya se está concretando, eso nos garantiza a nosotros que la operación financiera de la empresa va a empezar a normalizarse a partir de hoy"."Del congelamiento de las cuentas, ilegal, como lo hemos dicho, no tuvo un efecto en la producción de la empresa, se siguió operando normalmente con las reservas de fierro, carbón, fundente, etcétera".Aunque rechazó emitir comentarios sobre la posible "mano negra" del líder del Sindicato Minero Napoleón Gómez Urrutia, el vocero de AHMSA consideró "perverso" aprehender al dueño en época electoral."No quiero hacer elucubraciones políticas, pero es extraño, coincide con tiempos políticos, hay una cosa muy turbia, hasta se puede calificar de perversa, yo creo que no midieron las consecuencias de lo que hacían, del riesgo que representa la empresa en Coahuila, sobre todo aquí".