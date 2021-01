Consideran expertos que PIB no rebasará el 2% en 2021

Escuchar Nota

“Hay muchos elementos en contra y unos cuantos a favor”, agregó.

Además de la dramática pérdida de empleos a nivel nacional, así como los cierres de empresas, entre otros factores, las expectativas de crecimiento económico para este 2021 no superan el 2%, dijo, contrario al pronóstico optimista del presidente Andrés Manuel López Obrador deSobre la pérdida de empleos, las cifras oficiales reportan todavía medio millón de personas dentro de laque perdieron su empleo. “Es gente que no va producir, sin dinero para consumo”, indicó.Por otro lado, también de manera oficial, hasta noviembre se cuantifican unasque tuvieron que cerrar sus puertas en lo que va de la pandemia. A estos días, esta cantidad podría andar ya sobre el millón de empresas.Consideró que el crecimiento va a rondar el, que dependerá en buena medida de las remesas. Pero no obedece a trabajo, sino que se refiere a la entrega de mayores apoyos en; eso se traducirá en envíos directos para sus familias en México.