Consiente a mamá con un menú en balance

Todos recordamos algún platillo que nos haya preparado nuestra mamá para consentirnos; hoy nos toca a nosotros agasajarla con su comida y bebida favorita. Para ello es muy importante no solo que todo esté delicioso, sino que sea saludable, ya que todos queremos que nuestra mamá esté sana y feliz.Lograr que la comida sea saludable y deliciosa en un día de fiesta es más fácil de lo que parece. Ana María González, nutrióloga certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos, comparte los siguientes consejos para consentir a mamá sin olvidar el toque saludableSegún lo que más le guste a mamá puedes escoger una deliciosa ensalada, la cual entre más color tenga te asegura que es rica en vitaminas, minerales y antioxidantes. Si tu mamá prefiere vegetales en algún guiso, puedes prepararlos al vapor, asados, horneados, etc.Puede ser pescado, carne, pollo, o los mariscos de su preferencia. O bien, cocina un platillo a base de leguminosas como garbanzos, habas, soya, etc. que son fuente de proteína vegetal. En cualquier caso, recuerda utilizar poco aceite y evitar los alimentos capeados o fritos.También es importante el arreglo de la mesa y la vajilla. Si vas a usar productos desechables, puedes optar por los biodegradables.Lo puedes elaborar a base de frutas que nunca le hayas preparado. Pon a volar tu imaginación. Hay muchas opciones de frutas exóticas como maracuyá, lichi, granada china, pitaya, etc., o también puedes optar por fruta de temporada como mangos, chabacanos, mamey, fresa, etc.Puedes hacer algunos cambios para que tengan menos calorías. Aquí algunas ideas:a. El clericot clásico se compone de vino tinto, fruta y jugo o refresco. Para preparar una versión más ligera usa las versiones de jugo o refresco sin azúcar, y agrega fruta fresca de la temporada.b. Un Mojito además de ser una bebida muy refrescante, puedes prepararlos con menos calorías si usas sustitutos de azúcar como estevia y lo mezclas con agua mineral o refresco de limón sin azúcar. Además, puedes darle un toque diferente si además de la clásica hierbabuena agregas algunos trozos de pepino y jengibre fresco. Puedes prepararlo con o sin alcohol.c. Si tu mamá prefiere cócteles diferentes a los clásicos y sin alcohol también ofrecerle un coctel a base de frutas, como una limonada de fresa con agua de limón y fresas machacadas. O bien, un ponche de nuez, una bebida cremosa a base de leche baja en grasa, leche condensada reducida en azúcar, media taza de nueces peladas y una cucharadita de canela en polvo.