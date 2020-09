Consigue el maquillaje perfecto para el 15 de septiembre

Escuchar Nota

Estamos en el mes patrio, y no encontramos mejor excusa que esta para lucir un maquillaje que grite ¡Viva México! Navegando por el feed de nuestro Instagram, dimos con algunos diseños que no sólo nos dejaron boquiabierta por la calidad de la técnica aplicada, sino también por los diseños tan creativos y llamativos que descubrimos.¿Te habías imaginado tener un delineado con la forma y color de un sarape? O, ¿el bordado de flores de una blusa artesanal? Nosotras tampoco.Es por ello que cuando descubrimos a la maquillista y folklorista, Melissa Isabel no dudamos en adentrarnos en su cuenta de Instagram para descubrir más sobre su trabajo. Con poco más de 23 años, la mexicana quien radica en los Ángeles California, se dedica al baile folklórico, así como al maquillaje.Es por medio de este, que encontró otra manera de expresar su amor por sus raíces mexicanas, y plasmarlo en diseños más que creativos.Así que si buscas inspiración para tu beauty look del 15 de septiembre, te dejamos algunas opciones que a nosotras nos fascinaron.