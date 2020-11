Consigue Hello Seahorse cuarta nominación al Grammy Latino

Escuchar Nota

“Demuestra que una banda independiente puede ser reconocida y que a pesar de no tocar lo que está de moda, lo puede hacer. Es como un vistazo a que la gente vea que hay propuestas diferentes”, agregó.

, reconoce Gabriel G. de León, Bonnz, baterista de la banda de rock alternativo, que presentaron en febrero, justo antes de que se declarará la pandemia, fue considerado por la Academia Latina de la Grabación en la“Esto es un mensaje para toda la escena musical indie y para las bandas que pican piedra, de que”, afirmó Bonnz.A la banda, que surgió en 2015, sólo se le había considerado anteriormente por sencillos individuales,que tardaron dos años en crear y que es financiado con sus propios recursos.“Hace unos años había un ‘boom de bandas alternativas’, pero creo que para la música hay ciclos y, que no tiene que ver tanto con un género sino con bandas que no estamos en la corriente principal”.Durante el confinamiento presentaron su música en tres conciertos streaming, por lo que ahora no planean seguir en este formato sino buscar nuevas ideas., al que además consideran una propuesta distinta., y hablar de la ciudad, de los estímulos que hay alrededor”, detalló Bonnz.